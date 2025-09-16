כיכר השבת

הדואט המרגש בגרסה אלולית מחודשת: "כל פעם מחדש"

הזמר והיוצר אלעד אלדד מחדש את הדואט של ישי ריבו ושמואל - "כל פעם מחדש". על ההפקה המוזיקלית המחודשת אחראי אהרן ריאחי (סינגלים וקליפים)

(צילום: אריאל אורשלימי)

הזמר והיוצר אלעד אלדד, מחדש ומגיש קאבר (קליפ) אלולי 'כל פעם מחדש'

לכבוד חודש הרחמים והסליחות ולקראת ראש השנה, שבו הוא מביא לידי ביטוי את עומק הטקסט המקורי ומעניק לו פרשנות מוזיקלית משלו.

על העיבוד המחודש וההפקה המוזיקלית אחראי אהרון ריאחי.

אלעד כותב: "שיר רוחני ומעורר השראה שמילותיו מתכתבות עם רוח התקופה של התחדשות, חשבון נפש וסליחה, המסמל את היכולת להתחיל כל פעם מחדש".

קרדיטים:

ביצוע במקור: ישי ריבו ושמואל

מילים: חיה מושקא, תהלים

לחן: חיה מושקא, מאור שושן

עיבוד והפקה מוזיקלית: אהרון ריאחי

