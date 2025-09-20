כיכר השבת

הסוד של התשובה? אליסף חפץ בסינגל חדש

לקראת ראש השנה, הזמר והיוצר אליסף חפץ בסינגל חדש שכתב והלחין יחד עם המפיק המוזיקלי מנדי ליפסקר - "אוצרות של נחת". העיבוד של ליפסקר ואברומי שטרנפלד (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר אליסף חפץ בסינגל חדש שכתב והלחין יחד עם המפיק המוזיקלי מנדי ליפסקר.

חפץ: "השיר נכתב על יסוד דברי הגמרא, מגלה לנו בעל ה״תניא״, שלא תמיד צריך מהפכות גדולות כדי לזוז קדימה. לפעמים דווקא כשקשה, כשיש בלבול או עייפות, מספיק ניצוץ של מחשבה טובה, צעד אחד קדימה, שיפתח פתח קטן אפילו כ״פתחו של מחט״. וכבר יפתחו בפנינו כל השערים ואוצרות של נחת.

זה מסר פשוט ועצום: תן את המהלך הקטן שלך, ותראה איך הקב״ה הופך אותו לגדול".

קרדיטים:

מילים ולחן: אליסף חפץ, מנדי ליפסקר

הפקה מוסיקלית: מנדי ליפסקר

עיבוד: מנדי ליפסקר, אברומי שטרנפלד

מילים:

אדם,

מקדש עצמו מעט למטה,

מקדשים אותו הרבה הרבה…

אדם,

מטהר עצמו מעט למטה,

מרימים אותו הרבה הרבה…

אם תפתחו לי

כפתחו של מחט,

אני אפתח לכם -

אוצרות של נחת.

