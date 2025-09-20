כיכר השבת

המלחין הנודע הפתיע: ישראל גברא ונתי לוי שרים "נגינתי"

הזמרים ישראל גברא ונתי לוי משיקים סינגל חדש באווירת ימי חודש אלול והימים הנוראים, אותו כתב והלחין יאיר גדסי, האיש מאחורי הלהיט "לך אלי". ההפקה המוזיקלית של יוני טלבי (סינגלים וקליפים)

ישראל גברא ונתי לוי משיקים סינגל חדש באווירת ימי חודש אלול והימים הנוראים, אותו כתב והלחין יאיר גדסי – אחד היוצרים הבולטים והמוערכים במוזיקה היהודית-מזרחית. האיש מאחורי להיט הענק "לך אלי".

גדסי, שרוב יצירותיו מזוהות עם קולו הייחודי, בחר הפעם צעד לא שגרתי והפקיד את השיר בידיהם של גברא ולוי.

השיר הינו תפילה ובקשה מהקב"ה שיקבל את תפילותינו:

"את אשר בלב פי פותח, עת לבקש, עת לכל שואל. כפיי אהיה לאל שוטח עד שתקבל נגינתי...".

השילוב הקולי של גברא ולוי מעניק למילים והלחן של גדסי ביטוי אישי ומרגש.

קרדיטים:

מילים ולחן: יאיר גדסי

עיבוד והפקה מוזיקלית: יוני טלבי

מילים:

שיר שמח בלב בוטח

נשיר ונהלל

נפשי אלי אתה יודע

את אשר בלב

פי פותח עת לבקש

עת לכל שואל

כפיי אהיה לאל שוטח

עד שתקבל

נגינתי לך אלי

ושמחתי אליך תבוא

נגינתי לך אלי

ושמחתי אליך תבוא

כמה חיליתי, כמה יגעתי

בתפילתי

לך נשאתי את קולי

רחשי ומעני

עת אשר שירי זובח

לאל גומר עליי

אנא חן מצא וריח

בתשובתי

