שימי וייס חוזר עם סינגל שני: "רם ונישא"

הזמר והיוצר שימי וייס בסינגל חדש אותו הלחין הזמר והיוצר נחמן זוננשיין - "רם ונישא". ההפקה המוזיקלית של אבי שפרונג (סינגלים וקליפים) 

(צילום: דוד טירנובר)

עם תהודה רבה מהסינגל הראשון שלו, ותוך שהוא על קו ישראל – ארה"ב באירועים ומופעים, משיק שימי וייס סינגל שני "רָם וְנִשָּׂא" בלחנו של נחמן זוננשיין, שאף משתתף בביצוע, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אבי שפרונג

עם קולו העמוק והנוגע, פרץ שימי לתודעה באירועים, כשהפריצה הגדולה הגיעה עם "מקבל על עצמי", שהכתיב טון חדש במוזיקה, אותו מוביל שימי בשנים האחרונות.

קרדיטים:

הפקה: שימי וייס

לחן: נחמן זוננשטיין

מילים נוספות: נחמן זוננשיין

לחן מעבר: אבי שפרונג

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי שפרונג

