שימי וייס חוזר עם סינגל שני: "רם ונישא"

( צילום: דוד טירנובר )

עם תהודה רבה מהסינגל הראשון שלו, ותוך שהוא על קו ישראל – ארה"ב באירועים ומופעים, משיק שימי וייס סינגל שני "רָם וְנִשָּׂא" בלחנו של נחמן זוננשיין, שאף משתתף בביצוע, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אבי שפרונג