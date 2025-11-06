ה'נער בסיכון' הירושלמי באלבום EP חדש ומרגש: "אבא"

אלבום אי פי חדש עם 3 שירים לזמר והיוצר רפאל הלר (23), או כפי שחבריו קוראים לו רפא', שנולד וגדל בירושלים.

רפא' נולד בבית חרדי, אך כבר בילדותו לא מצא את עצמו במסגרות המקובלות, והוגדר על ידי המערכת כנער בסיכון, אחד מ'נערי השוליים'. עם זאת, הוריו נלחמו עליו לאורך כל הדרך.

הגיטרה והמוזיקה היו עבורו מפלט ועוגן, ואת רוב זמנו בילה בסמטאות שכונת נחלאות או ברכיבה על סוסים בהרי ירושלים וביערות, בקומזיצים של נערי הרחוב של העיר.

לאחר אינסוף הסתבכויות, ועם פרוץ המלחמה באוקטובר, החליטו הוריו לעבור לאילת. רפא' התרחק מהרחוב ומצא את עצמו עובד בדוכני מזון לצד חלום רחוק להגשים את שאיפתו לעסוק במוזיקה ולהופיע.

מפגש קסום עם המפיק המוזיקלי אלי קשת, שהפיק בעבר אמנים מצליחים מהשורה הראשונה של תעשיית המוזיקה הישראלית, היה נקודת מפנה. הוא גרם להוריו של רפא' להשקיע את כל חסכונותיהם בחלום של בנם, בתקווה שייקח את עצמו בידיים וישנה את דרכיו.

החיבור עם קשת הוליד אלבום בכורה מסקרן בסגנון 'רוקנרול מחניודה', שילוב של מוזיקת רחוב אמונית מחוספסת. במקביל נוצר קשר מחודש עם נתנאל שטרן, יזם עסקי ששימש גם כמדריך רחוב שליווה את רפא' בנעוריו ולקח עליו חסות והחל לקדם את הרעיון באופן מקצועי.

נתנאל גייס את הבמאי והמפיק עוזי ג’ורג’, ויחד, במקביל לעבודה על אלבום הבכורה של רפא', החלו להקליט גרסאות כיסוי ליצירות מוכרות באופי ובסגנון שמאפיינים את רפא'.

לפני יציאת סינגל מקורי ראשון של רפא' - בשם ׳ילד ירושלמי', ומתוך תהליך היצירה, נוצר מיני־אלבום בשם “אבא”, הכולל שלוש יצירות של אמנים ידועים: אביתר בנאי, אמיר דדון, נתן גושן ושיר זוארץ. המכנה המשותף לכולם הוא הדיאלוג עם 'אבא'. רפא' והצוות האמנותי שמלווה אותו העניקו ליצירות אמירה אישית שמספרת גרסאות כיסוי ממקום אישי, מרגש ובסגנון יוצא דופן.

צפו ב"אבא" של אביתר בנאי בגרסה של רפא' המשלבת מילים אישיות ואת מנגינת "ידיד נפש" הידועה:

קרדיטים:

ביצוע מקור : אביתר בנאי

מילים ולחן: אביתר בנאי

טקסט נוסף: עוזי ג'ורג' ורפאל הלר

עיבוד והפקה מוסיקלית: עומרי ששון

מילים:

ריבונו של עולם,

עילת העילות וסיבת כל הסיבות.

הרני מקשר את עצמי.

אבא, אני רוצה לעמוד מולך

להאמין שאתה אבא טוב.

אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי

ככה סתם אבא טוב

הנה אבא אני פה,

תמיד אמרו לי לך תתמודד,

לך תתבודד

תנסה זה יעשה לך טוב.

אז הנה אבא אני פה,

מה לעשות עכשיו ?

להתפלל ?.. לדבר ?.. לבכות ?.. לצעוק ?..

אולי אפילו לרקוד ? להשתגע?! בחייאת, אין כוח

כבר תקופה שנראה שאיבדתי את עצמי,

אין לי מושג מאיפה אפילו מלהתחיל,

איך עושים את זה נכון.

ואם אני לא יודע, מי יוכל לדעת?

אתה?!

אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי

שלמסע הזה יהיה סוף טוב.

שכל מה שאני עובר בדרך

יהפוך חולשה לעוצמה גדולה.

אז מה עכשיו אבא,

אני יכול להרשות לעצמי לדבר בכנות?

לקלף את הלב,לנסות לרפא את הנפש.

אשכרה, אני פתאום מצליח לשמוע ת'השקט.

אני ויצרי ואתה בתוכי מדבר

את כל מה שאין אומץ לומר.

אולי זו מנגינת העשבים השוטים

במזמור חטאים, בבושת פנים

שאני מתבייש מבפנים.

זה רק אני, או שאצל כולם זה ככה דפוק?!

אני הולך לאיבוד ובורח

מאבד את עצמי ושוכח

שיש מנהיג לעולם.

זועק לצד חיות היער שבוכות לצידי,

מבקש,מתחנן שתסלח לי

שתעזור לי לתקן את עצמי גם הפעם

אולי סוף סוף אלמד לאהוב את עצמי?!

שמעתי דיבורים של רבנו על אמונה וייאוש

ושאסור לפחד כלל.

אבא תן לי כלים, אני רוצה לתקן את עצמי.

יונתי בחגווי הסלע

השמיעיני את קולך

תשירי לי שיר חדש חדש

שיאיר ליבי ואת מיתרי.

אבא, אני רוצה לחזור אלי

למצוא אותך שם איתי

במקור שלי אני טוב גמור, אבא

שם אני מאמין בעצמי.

אבא תעזור לי לא ליפול

תן לי נקודה של אור

אמונה פשוטה בלב טהור,

להרגיש אותך קרוב אלי

להרגיש אותך איתי.

שיש סיכוי להינצל אני יודע.

גם אם שוב איבדתי את עצמי

אביתר כבר שר..

"לא מחכים לנס עד שהוא יבוא,

עד עומק החמלה עד האהבה"

תהילים - פרק ק'

א' מִזְמוֹר לְתוֹדָה: הָרִיעוּ לַיהוָה, כָּל-הָאָרֶץ.

ב' עִבְדוּ אֶת-יְהוָה בְּשִׂמְחָה; בֹּאוּ לְפָנָיו, בִּרְנָנָה.

ג' דְּעוּ כִּי יְהוָה, הוּא אֱלֹהִים:

ד'הוּא עָשָׂנוּ, וְלוֹ ולא אֲנַחְנוּ עַמּוֹ, וְצֹאן מַרְעִיתוֹ.

ה' בֹּאוּ שְׁעָרָיו, בְּתוֹדָה–חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה; הוֹדוּ-לוֹ,

בָּרְכוּ שְׁמוֹ. וכִּי-טוֹב יְהוָה, לְעוֹלָם חַסְדּוֹ;

וְעַד-דֹּר וָדֹר, אֱמוּנָתוֹ.