שמוליק סופר בסינגל על הלומי הקרב: "נחמה"

שמוליק סופר: "השיר "נחמה" נכתב עוד הרבה לפני המלחמה. כששמעתי אותו לראשונה זה כ''כ נגע לי וידעתי שאני הולך להוציא את השיר הזה.

זה שיר על הלומי קרב, על אותם חיילים שחזרו ולא חזרו מהקרב..

אותם אלה השקופים שנפגעו בנפש.

עכשיו כשהסתיימה המלחמה, אני מוציא את השיר הזה כמחווה ואות הזדהות עם חיילנו היקרים וכל אותם אנשים שעברו וראו את הזוועות של המלחמה ועדיין לא שבו הביתה בנפשם.

השיר אמנם נכתב על הלומי קרב, אבל מבחינתי יש לו גם משמעות רחבה יותר על קשיים והתמודדויות שכל אחד מאיתנו פוגש בחייו, ועל התקווה להמשיך לרצות ולמצוא נחמה".

קרדיטים:

מילים ולחן: מיכל חדד

עיבוד: מיכל עמר

קולות: יוסי ברכהן, שמוליק גבעוני

הפקה מוזיקלית: שמוליק סופר

מילים:

אתה השארת את עצמך בקרב

אצלי בבית יש סופה עכשיו

ויש ילד שמביט

כל לילה בתמונה מול האור

אולי תחזור

אתה צורח ואני שותק

אני בוכה אתה כבר מתנתק

ויש אמא שמביטה כל לילה

בתמונה מול האור

אולי יחזור

ואנחנו ילדים בעולם

מחזיקים בפנים אותו כאב

וכולנו אוחזים בתקווה

שהלב הזה כבר לא יסרב

שאחרי המלחמות שעוברות עלינו

נמשיך לרצות עוד נחמה

ושהמים ימשיכו לזרום אצלינו

גם אחרי חלוף הסערה

גם אחרי חלוף הסערה

אתה עובד למלא את השתיקות

אני בורח לאלף מקומות

ואולי אי פעם נוכל רק רגע לחכות, לעצור

אולי לחזור

אתה נלחם בקולות שמפחידים

אני סוחב בבטן לא רואים

ואולי תבוא נשב ביחד לחבק ולהיות

אולי לבכות