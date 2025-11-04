מהנדס התוכנה הלחין את דברי הרמב"ן: "ויודה לאלקיו שבראו"

איציק רוזנצוויג, בוגר ישיבת חברון וכיום מהנדס תוכנה באינטל, משיק שיר חדש ומרגש על דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא - דברים שמורו ורבו, הגאון רבי אשר וייס, מזכיר רבות בשיעוריו:

"אין קל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו."

ההשראה לשיר נולדה בראש חודש אלול האחרון, מתוך תחושת חיפוש והתבוננות:

"שאלתי את עצמי איך ניגשים בכלל לאלול בתקופה כזאת קשה ומורכבת, כשיש כל כך הרבה על מה לבקש – בכלל ובפרט. מי אני בכלל, ואיך עושים את הסוויץ' הזה? ואז נזכרתי בדברי הרמב"ן שמורי ורבי מזכיר לעיתים קרובות. המילים האלו חיזקו אותי מאוד."

הוא מוסיף:"הבנתי שככה ננסה להתחיל את אלול, קודם כול 'ויודה לאלקיו שבראו', ורק אחר כך 'צועק על העתיד'."

מתוך התחושה הזאת נולד לחן חדש, כשהמטרה לדבריו הייתה אחת: להפוך את המסר האדיר של הרמב"ן לנחלת הכלל. "רציתי לא רק שאני אתחזק מהמילים האלו, אלא שגם אחרים יזכו להכיר אותן ולהתרגש מהן".

את ההקלטה ביצע באולפן של שרוליק הרשטיק, יחד עם הרב מאיר בריקמן, אברך ממרכז "שערי רחמים" בפתח תקווה (שם לומד איציק דף יומי בערבים) ובליווי הגיטריסט אריק שחר.

"כמובן שהשאיפה היא שיום אחד זמר מוכר ייקח את זה ויעבד אותו בדרך שלו, אבל אני מאמין בכאן ועכשיו, אז רציתי פשוט לשתף את הלחן הזה עם העולם," הוא מספר.

רוזנצוויג מסיים באיחול: "מי ייתן והמסר האדיר של הרמב"ן יהיה נחלת הכלל, ושנזכה כולנו להתחזק ולהתעודד ממנו – עד לביאת גואל צדק בב"א".

מילים:

"וכוונת כל המצוות שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו,

והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה.

ואין א-ל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו."

רמב”ן, שמות יג פסוק טז

קרדיטים:

לחן והפקה מוזיקלית: איציק רוזנצוויג

שירה: הרב מאיר בריקמן ואיציק רוזנצוויג

גיטרות: אריק שחר