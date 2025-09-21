כיכר השבת
'תודה לך השם' מציגים:

רגע לפני הימים הנוראים: ניגון "ללא מילים"

הזמר והיוצר חיים גורי בסינגל ייחודי לקראת הימים הנוראים, "ניגון ללא מילים" בהפקתו המוזיקלית של הפסנתרן מנדי פורטנוי (סינגלים וקליפים)

לפעמים אין למילים מספיק כוח. לפעמים החיים גדולים מכדי להיות מתוארים במילים. ברגעים אלה, הניגון הופך לקול הנפש – צעקה אילמת שעולה מהחדרים העמוקים ביותר של הלב ומבקשת להתקרב לה׳.

השיר הזה משקף בצורה מושלמת את הרגעים האחרונים של יום הכיפורים, בשיא ובפסגה של הימים הנוראים. אחרי שכל דפי המחזור כבר התהפכו, וכל מילה נאמרה, עדיין בוער בנו כיסוף פנימי שלא נרגע. דממה יורדת – ואז קול השופר בוקע אותה, תחינה טהורה שלא נאמרת במילים אלא יוצאת מעצם מהותנו חזרה לשמים.

כשמשא הגלות מכביד, אנו זוכרים את דברי הצדיקים, "שלימדו אותנו שאין דבר שלם יותר מלב שבור". יש עומקים שאי אפשר לכלוא בתוך מילים, כשאנו פונים לה׳.

השיר הזה נושא את אותה קריאה נצחית, ומחבר בין הנקודה הכי פנימית בנשמה לגבהים העליונים ביותר.

השיר No Words מגיע בשלוש גרסאות, אחת רגילה לה תוכלי להאזין כאן, השניה רמיקס עתידני ובגרסת מדיטציה ייחודית.

