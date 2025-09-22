משה צבי הגדול בסינגל על מבחן האמונה של רבי נחמן: "קמיניץ"

משה צבי בראונר: "השיר מספר על רבי נחמן מברסלב שנסע לעיר ״קמיניץ״ לפני שנסע לארץ ישראל.

רבי נחמן לא מגלה בפירוש למה נסע אבל השיר מגלה שבעצם ״קמיניץ״ היא מבחן של אמונה!!

כי אסור היה ליהודים להישאר בלילה בקמיניץ.

ורבי נחמן החליט לקחת סיכון גדול ולהישאר שם לבד כל הלילה…

לאחר שעמד במבחן האמונה זכה לעלות לארץ ישראל…

השיר בעצם מחבר כל אחד עם הנקודה שמצד אחד הכי מפחידה אותו , מה שאתה חושש ממנו ביותר… אבל דווקא כשתיכנס לשם… תגיע לקטע שלך…

לכן השיר נקרא:

Come in its

בתרגום חופשי:

כנס לתוך זה…".

קרדיטים:

מילים לחן ושירה - משה צבי הגדול

מפיק מוסיקלי - אייל אהרון

עיבוד - אייל אהרון ומשה צבי הגדול

מילים:

קרה לך פעם שהבנת איזה חידוש

והלב שלך פתאום התחיל לטוס

והבנת שאסור לך לאבד את הרגע הזה

סיכון ופחד

עולים לך עכשיו בחזה

בראשית ברא אלוקים

הכל הרי שייך רק לו

גם ארץ ישראל

וכל העולם כולו

אז אם הבנת את זה

ואתה מספיק אמיץ

כנס לאוטו שלך

וסע

סע לקמיניץ

סע לך סע לך

סע לך סע לך

סע לך סע לך …

לך לך… לקמיניץ

וכשהשמש תשקע

אתה תישאר לבד

האם תעמוד במבחן

כשאין לך אף אחד

ומה עשית שם

אף אחד לא ידע

כשהשמש תזרח…

תמשיך לך… בדרכך

סע לך סע לך

סע לך סע לך

סע לך סע לך…

לך לך…

״בראשית ברא אלוקים

את השמים ואת הארץ…״

…״הארץ אשר אראך״…

לך לך אליה!

אם אתה מאמין

אם אתה מאמין

אם אתה מאמין….

סע לך סע לך

סע לך סע לך

סע לך סע לך….

לך לך….

לקמיניץ