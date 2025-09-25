כיכר השבת

הילד שי וינר במחרוזת לימים הנוראים

עם פתיחת השנה החדשה ולקראת יום הכיפורים ילד הפלא, שי וינר במחרוזת משירי הימים הנוראים. ההפקה המוזיקלית של מאור חיים (סינגלים וקליפים)

הזמר הצעיר והמבטיח, שי וינר, משחרר מחרוזת מרגשת לימים הנוראים בת שלושה שירים המוקדשת לימים הנוראים, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים הקרב ובא.

המחרוזת כוללת שלושה פיוטים קלאסיים שהפכו לנכסי צאן ברזל של התקופה העמוסה ביותר בתי הכנסת: "מכניסי רחמים" - הפיוט הנוגע ללב המתחנן לרחמי שמים, "שערי שמים פתח" - הבקשה לפתיחת שערי הרחמים ו"אוחילה לקל" -  הפיוט האהוב שנאמר בתפילות הימים הנוראים.

בימים האחרונים התקבלו אצל הוריו של שי בקשות רבות למיני מחרוזת, שתכניס את השומעים והשומעות לאווירת הקדושה של ראש השנה ויום הכיפורים. שי נכנס בזריזות לאולפן והקליט את המחרוזת המרגשת.

שיריו הקודמים של שי, מאופיינים בכתיבה מקורית, וזאת הפעם הראשונה שהוא מבצע תפילות ושר אותם כמחרוזת, יש לכך סיבה. "תפילות הימים הנוראים הן הכי אהובות עליי," מספר שי וינר. "מבחינתי, השירים שבמחרוזת מייצגים את הכמיהה וההתקרבות לריבונו של עולם. הכניסה לאולפן נועדה לחזק את הציבור שכל כך צריך לריפוי, איחוי ושנה טובה."

קרדיטים:

לחנים: חיים בנט, פנחס ביכלר, הלל פלאי

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור חיים

