יהושע קלפנר וילד הפלא יוסי ווברמן בדואט מרגש: "למענך"

לקראת שמחת תורה, החג בו נציין שנתיים ימים לפרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' והטבח הנורא והמזעזע שאירע בדרום הארץ, יוצא בימים אלו דואט מרגש - "למענך", שיר מיוחד המבטא את הציפיה לגאולה שלימה והתפילה לשנה טובה ושמחה עם משיח צדקנו בעז"ה.

את השיר מבצעים ברגש רב ר' יהושע קלפנר, יחד עם ילד הפלא יוסי ווברמן שזה כבר הדואט השלישי בו הוא משתתף והציבור צמא לשמוע את קולו המתוק.

השיר הולחן ע"י ר' מרדכי ווברמן, הופק ע"י מוטי פרידמן, ובעיבוד מוזיקלי של יענקי כהן, מלווה בקליפ מילים מושקע בהפקה של מנדלסון מדיה המשקף בצורה מיוחדת את הציפיה לגאולה השלימה.

קרדיטים:

ניהול והפקה: מוטי פרידמן

לחן: מרדכי ווברמן

עיבוד מוזיקלי: יענקי כהן