כיכר השבת
לקראת שמחת תורה:

יהושע קלפנר וילד הפלא יוסי ווברמן בדואט מרגש: "למענך"

הזמר החסידי יהושע קלפנר וילד הפלא יוסי ווברמן בדואט מרגש בלחנו של מרדכי ווברמן - "למענך". ההפקה המוזיקלית של יענקי כהן (סינגלים וקליפים)

לקראת שמחת תורה, החג בו נציין שנתיים ימים לפרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' והטבח הנורא והמזעזע שאירע בדרום הארץ, יוצא בימים אלו דואט מרגש - "למענך", שיר מיוחד המבטא את הציפיה לגאולה שלימה והתפילה לשנה טובה ושמחה עם משיח צדקנו בעז"ה.

את השיר מבצעים ברגש רב ר' יהושע קלפנר, יחד עם ילד הפלא יוסי ווברמן שזה כבר הדואט השלישי בו הוא משתתף והציבור צמא לשמוע את קולו המתוק.

השיר הולחן ע"י ר' מרדכי ווברמן, הופק ע"י מוטי פרידמן, ובעיבוד מוזיקלי של יענקי כהן, מלווה בקליפ מילים מושקע בהפקה של מנדלסון מדיה המשקף בצורה מיוחדת את הציפיה לגאולה השלימה.

קרדיטים:

ניהול והפקה: מוטי פרידמן

לחן: מרדכי ווברמן

עיבוד מוזיקלי: יענקי כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר