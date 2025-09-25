המוזיקאי הוותיק חיים דוד סרסיק משיק סופסוף את שיר הנושא מתוך ה EP הנושא את השם "שובה ישראל". סינגל כמעט אחרון במסגרת הסדרה המיוחדת, הפעם, בשיתוף מיוחד עם הזמר אהרן רזאל והרב שלמה כ"ץ.

הכל החל מטלפון שקיבל סרסיק לפני כעשור מהרב שלמה כ"ץ, רב בקהילת אפרת, שיזם פרויקט מיוחד - להעלות לתודעת הציבור שירים פחות מוכרים של רבי שלמה קרליבך. "הרב שלמה כ"ץ, שיש לו בנק עצום של תורות ושירים של הרב שלמה קרליבך, הזמין אותי ואת אהרן רזאל לשיר שירים של רבי שלמה שכמעט לא מוכרים בכלל בבתי הכנסת ובכלל ישראל", מספר סרסיק.

השיתוף ביניהם הוליד את האלבום המיוחד "כשושנה", שכלל עשרה שירים נבחרים מאוצרו הפחות מוכר של קרליבך. "זה היה דיסק מאוד מיוחד ומאוד מרגש", נזכר סרסיק, "אהרן יצר עיבודים מעולים, שלמה מצא את השירים הטובים ביותר".

מאז החלום על שת"פ נוסף לא עזב את סרסיק, וכאשר הגיע לעבוד על "שובה ישראל" הבין שזו ההזדמנות המושלמת. "חשבתי שוואו! זאת הזדמנות!, והם הסכימו בלב שלם", מתרגש סרסיק. "הגענו לאולפן באיזה צהרים לכמה שעות טובות, והנה התוצאות. זה היה מאוד כיף לעשות את העבודה איתם, הם כאלה צדיקים ונחמדים...".

העיבוד המוזיקלי המעודן של ירון סאפר מדגיש את יופי הלחן ואת הרגש העמוק של הביצוע המשותף.

הרב שלמה כ"ץ, שמלבד היותו רב של קהילה פעילה ומוצלחת באפרת הוא גם חוקר ואספן מסור של מורשת הרב שלמה קרליבך, ממשיך במאמציו להנחיל לכלל ישראל את הפנינים הנסתרות מאוצר השירים של רבו. אהרן רזאל, הזמר והמלחין הוותיק, מוסיף לשיר את הניסיון הרב שלו ואת קולו הייחודי, ויחד עם סרסיק והרב כ"ץ יוצר משולש קולי מרגש ומעצים.

סרסיק, יליד דרום אפריקה, עלה לישראל ב-1952 לאחר מפגש מכונן עם הרב שלמה קרליבך באירופה. התקרב לעולם המוזיקה היהודית בישיבת התפוצות בהר ציון, ומאז פועל להפצת המוזיקה היהודית המקורית.

בשנה האחרונה הוציא סרסיק סדרת סינגלים שכוללת את "ברוך כבוד השם", "ניגון הרבי", "עבדים היינו" ו"אדון עולם", ובהמשך גם את "רבי נתן", כחלק מה-EP החדש שלו. סרסיק מקדיש את יצירותיו לכל עם ישראל, ובמיוחד ללוחמי צה"ל ומשפחותיהם בתקופה המאתגרת הנוכחית.

קרדיטים:

לחן: חיים דוד סרסיק

עיבוד והפקה מוזיקלית: ירון סאפר