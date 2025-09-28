לרגל ימים חשובים אלו - עשרת ימי תשובה, מגיש הזמר-יוצר והגיטריסט המוערך ברק גרוסברג, ביצוע מרענן ללהיט החסידי המוכר 'עושים תשובה', המוקדש לזכרו של הזמר והחלילן הנודע ר' אבי פיאמנטה ע"ה, אשר זכה להחזיר בתשובה את ברק ורבים אחרים.

השיר "עושים תשובה" שנכתב ובוצע במקור על ידי הגיטריסט דני ממן, קיבל במהלך השנים מספר ביצועים, המוכרים מביניהם של יעקב שוואקי והרבה קודם לכן של הזמר והחלילן העולמי ר' אבי פיאמנטה שכפי הידוע נפטר לפני כ-3 חודשים בפתאומיות והשאיר רבים המומים וכואבים.

ברק שרק חזר מסיבוב הופעות רחב בארה"ב וקנדה לכבוד חודש אלול, מגיש ביצוע חדשני בהפקה מוזיקלית של נחמן כהן ויהודה לוי לשיר הנודע לזכרו של אבי פיאמנטה ע"ה, מי שהחזירו בתשובה בעקבות מופע י"ט כסלו בבית חב"ד בתל אביב מתחת לביתו, מופע שפתח לברק את הלב וקירבו לתורה ומצוות לראשונה.

הסיפור המשותף של של ברק ואבי ע"ה מתואר בקליפ מרהיב שיצא לפני כ-4 שנים לשיר מקורי שחיבר ברק "OMG" אשר קיבל חשיפה עולמית רחבה. לרגל עשרת ימי תשובה, ממשיך ברק את הקשר המוזיקלי ביניהם בקאבר מרגש לזכרו.

רק לפני כ-3 חודשים שחרר ברק אלבום חדש "רוצה להירגע" עם שיר הנושא מתוכו שצבר למעלה מחצי מיליון צפיות והשמעות רבות בתחנות הרדיו, אך כשקיבל ברק את הבשורה הקשה על פטירתו של אבי, הוא הרגיש צורך להנציח את החיבור המיוחד ביניהם ולהקדיש לזכרו שיר.

קרדיטים:

מילים ולחן: דני ממן

הפקה מוזיקלית: נחמן כהן ויהודה לוי