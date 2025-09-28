הזמר ששב בתשובה בסינגל קליפ בכורה: "אחרי כל הפשעים"

דון יצחק מזרחי, זמר שחזר בתשובה בשנים האחרונות ותושב רחובות, משיק את סינגל הבכורה שלו "אחרי כל הפשעים".

מדובר בבלדה עוצמתית ומרגשת שמביאה לידי ביטוי מסע אישי של תשובה תיקון והודיה לקדוש ברוך הוא.

בשיר חושף דון מילים חזקות ומלאות כנות שמרמזות על העבר לפני התשובה זה מתחיל ישר בבית הראשון ששמו כן הוא, אחרי כל הפשעים איך אני עוד עומד? וממשיך בפזמון סוער "השם אלקי, שמע תפילתי, תן לי ברכה עד בלי די אתה כל תקוותי"

מזרחי: "השיר הזה הוא לא רק שיר, אלא סיפור חיי והודיה אישית על המסע שעברתי לפני התשובה ועל ההמשך קדימה באמונה ותקווה שכל מי שישמע את השיר הזה יתחזק ויתקרב לאבינו שבשמיים".

קרדיטים:

מילים ולחן: גל חיים גדסי

עיבוד והפקה מוסיקלית: נתי חן