כיכר השבת

דניאל יטיב בגרסת הלייב ללהיט שלו: "ותן בליבנו"

בעיצומם של עשרת ימי תשובה, משחרר הזמר והיוצר דניאל יטיב גרסת Live לשירו ׳ותן בליבנו׳ מתוך מופע גדול בבנייני האומה בירושלים. הפקה מוזיקלית: אהרל'ה נחשוני (סינגלים וקליפים)

(צילום: נעמי רטבי)

בעיצומם של עשרת ימי תשובה, משחרר הזמר והיוצר דניאל יטיב גרסת Live לשירו ׳ותן בליבנו׳. השיר שיצא בחודש אלול בשנה שעברה זכה להצלחה גדולה וכעת, כאמור, הוא יוצא בביצוע מתוך הופעה חיה שהתקיימה בבנייני האומה לפני מספר חודשים.

המילים של דניאל, הלחן משותף יחד עם אהרלה נחשוני שגם הפיק מוזיקלית. 

מילים:

טעיתי בדרך שכחתי את מה שחשוב באמת

עשיתי בערך הגיע הזמן שאשוב לא שקט

אנו בניך ואתה אבינו

וכמה ניסיתי לפתוח ת׳לב ולתת

ותן בליבנו לעצור רק לרגע

ותן בליבנו לקבל באהבה

ותן בליבנו לחזור אל עצמנו

ותן בליבנו למצוא את התשובה

לוקח אחריות על מה שהיה ועבר

רוצה לדבר פשוט מבקש מחילה ואפשר

כי אנו בניך ואתה אבינו

יש עוד הזדמנות לא מאוחר

משכן בלב רוצה לבנות

לך יודע נסתרות

לא מפחד שוב לנסות

להיות חופשי ושוב לחיות

ותן בליבנו ותחזינה עינינו

ותן בליבנו למצוא את התשובה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר