דניאל יטיב בגרסת הלייב ללהיט שלו: "ותן בליבנו"

( צילום: נעמי רטבי )

בעיצומם של עשרת ימי תשובה, משחרר הזמר והיוצר דניאל יטיב גרסת Live לשירו ׳ותן בליבנו׳. השיר שיצא בחודש אלול בשנה שעברה זכה להצלחה גדולה וכעת, כאמור, הוא יוצא בביצוע מתוך הופעה חיה שהתקיימה בבנייני האומה לפני מספר חודשים.