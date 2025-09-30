יוני גנוט בפיוט לשחרור החטופים: "קבץ מפוזרים"

Your browser does not support the audio element.

הזמר והיוצר יוני גנוט בשיר תפילה לשחרור חטופינו, אותו הוא מוציא בשיתוף עם מטרה המשפחות להחזרת השבויים והנעדרים. המילים מתוך פיוט הסליחות "אליך ה' נשאתי עיני". הלחן החדש של גנוט כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי שמוליק דניאל.