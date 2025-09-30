יוני גנוט בפיוט לשחרור החטופים: "קבץ מפוזרים"

הזמר והיוצר יוני גנוט בשיר תפילה לשחרור חטופינו, אותו הוא מוציא בשיתוף עם מטרה המשפחות להחזרת השבויים והנעדרים. המילים מתוך פיוט הסליחות "אליך ה' נשאתי עיני". הלחן החדש של גנוט כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי שמוליק דניאל.
קרדיטים:
מילים: מחבר לא ידוע, מתוך הסליחות
לחן: יוני גנוט
הפקה מוסיקלית ועיבודים: שמוליק דניאל
מילים:
קַבֵּץ מְפֻזָּרִים בְּכַבְלֵי צַר סְגוּרִים.
בְּלָעוּם אַכְזָרִים שָׂרְפוּ מוֹעֲדֶיךָ
תִּשְׁעֶה לִתְפִלָּתִי וּלְשִׂיחַ רִנָּתִי.
כִּי אַתָּה תִקְוָתִי וּמִי לֹא יְעִידֶךָ
