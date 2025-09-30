כיכר השבת

יוני גנוט בפיוט לשחרור החטופים: "קבץ מפוזרים"

הזמר והיוצר יוני גנוט בסינגל חדש לחן שלו למילים מתוך הסליחות, המוקדש לשחרור החטופים. ההפקה המוזיקלית והעיבודים של שמוליק דניאל (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר יוני גנוט בשיר תפילה לשחרור חטופינו, אותו הוא מוציא בשיתוף עם מטרה המשפחות להחזרת השבויים והנעדרים. המילים מתוך פיוט הסליחות "אליך ה' נשאתי עיני". הלחן החדש של גנוט כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי שמוליק דניאל.

קרדיטים:

מילים: מחבר לא ידוע, מתוך הסליחות

לחן: יוני גנוט

הפקה מוסיקלית ועיבודים: שמוליק דניאל

מילים:

קַבֵּץ מְפֻזָּרִים בְּכַבְלֵי צַר סְגוּרִים.

בְּלָעוּם אַכְזָרִים שָׂרְפוּ מוֹעֲדֶיךָ

תִּשְׁעֶה לִתְפִלָּתִי וּלְשִׂיחַ רִנָּתִי.

כִּי אַתָּה תִקְוָתִי וּמִי לֹא יְעִידֶךָ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר