פרויקט "אגדלך ברינה" בביצוע ישיבתי מרגש: "אשר אומץ תהילתך" ביצוע נוסף מפרויקט ’’אגדלך ברינה’’ של החזן ר' שאול מרטין והמפיק המוזיקלי אפי פוטולסקי והפעם הפיוט "אשר אומץ תהילתך", שנאמר בתפילות יום הכיפורים (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 09:29