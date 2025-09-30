פרויקט "אגדלך ברינה" בביצוע ישיבתי מרגש: "אשר אומץ תהילתך"

ביצוע נוסף מפרויקט ’’אגדלך ברינה’’ של החזן ר' שאול מרטין והמפיק המוזיקלי אפי פוטולסקי והפעם הפיוט "אשר אומץ תהילתך", שנאמר בתפילות יום הכיפורים.
פרויקט ’’אגדלך ברינה’’ מטרתו להנגיש ולהטעים את תפילות שבת ויו"ט בשילוב מנגינות ידועות ומקהלה רחבה. לרומם, לחבר ולהמתיק את נוסח התפילה. בהגשת החזן ר' שאול מרטין.
מילים:
אֲשֶׁר אֹמֶץ תְּהִלָּתֶךָ: בְּאֵילֵי שַׁחַק. בְּבִרְקֵי נֹגַהּ. בִּגְדוּדֵי גֹּבַהּ. בִּדְמוּמֵי דַקָּה. וּקְדֻשָּׁתְךָ בְּפִיהֶם:
וְרָצִיתָ שֶׁבַח: מֵהוֹמֵי בְרֶגֶשׁ. וְעוֹרְכֵי שֶׁוַע. זוֹעֲקֵי תְחִנָּה. חוֹכֵי חֲנִינָה. וְהִיא כְבוֹדֶךָ:
אֲשֶׁר אֹמֶץ תְּהִלָּתֶךָ: בְּטַפְסְרֵי טֹהַר. בְּיִדֹּדוּן יִדֹּדוּן. בִּכְרוּבֵי כָבוֹד. בְּלִגְיוֹנֵי לַהַב. וּקְדֻשָּׁתְךָ בְּפִיהֶם:
וְרָצִיתָ שֶׁבַח: מִמְּעוּטֵי יָמִים. נְשׁוּיֵי טוֹבָה. שְׂבֵעֵי רֹגֶז. עֲגוּמֵי נֶפֶשׁ. וְהִיא כְבוֹדֶךָ:
אֲשֶׁר אֹמֶץ תְּהִלָּתֶךָ: בִּפְלִיאֵי שֵׁמוֹת. בְּצִבְאֹת עִירִין. בִּקְדוֹשֵׁי קֶדֶם. בְּרֶכֶב רִבֹּתַיִם. וּקְדֻשָּׁתְךָ בְּפִיהֶם:
וְרָצִיתָ שֶׁבַח: מִשּׁוֹקְדֵי דְלָתוֹת. שׁוֹפְכֵי שִׂיחַ. תּוֹבְעֵי סְלִיחָה. תְּאֵבֵי כַפָּרָה. וְהִיא כְבוֹדֶךָ:
0 תגובות