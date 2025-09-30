שרוליק הורביץ מחדש את קרליבך: "ויאתיו כל"

(צילום: מיכאל חזוני)
לאחר שבפרק הראשון הוא החל עם הבקשה הנוגעת "הנשמה לך והגוף פעלך", חוזר הזמר שרוליק הורביץ עם החלק השני בסדרה המיוחדת "פינטעלע פון תשרי“.
גם הפעם, מתוך עולמו המוסיקלי העשיר של רבי שלמה קרליבך ז״ל, מביא הורביץ את אחד מן הלחנים האהובים והמרגשים – „ויאתיו כל“, תפילה ובקשה מיוחדת שמחברת את הלבבות ומעניקה נופך רוחני לימי הרחמים והסליחות.
הביצוע החדש עטוף בעיבוד עדין ומדויק, עם שילוב נגינות וכלי מיתר שמוסיפים רובד עמוק ומרומם.
קרדיטים:
לחן: רבי שלמה קרליבך
מילים: מהמקורות
שירה: שרוליק הורביץ
הפקה: שלוימי בוקשפן
עיבוד: נפתלי לנדסמן
