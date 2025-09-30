שרוליק הורביץ מחדש את קרליבך: "ויאתיו כל" הזמר שרוליק הורביץ בקטע שני מתוך הפרויקט שלו "פינטעלע פון תשרי". – "ויאתיו כל". הלחן של קרליבך ואילו ההפקה המוזיקלית של נפתלי לנדסמן (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 13:30