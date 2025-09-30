כיכר השבת

שרוליק הורביץ מחדש את קרליבך: "ויאתיו כל"

הזמר שרוליק הורביץ בקטע שני מתוך הפרויקט שלו "פינטעלע פון תשרי". – "ויאתיו כל". הלחן של קרליבך ואילו ההפקה המוזיקלית של נפתלי לנדסמן (סינגלים וקליפים)

(צילום: מיכאל חזוני)

לאחר שבפרק הראשון הוא החל עם הבקשה הנוגעת "הנשמה לך והגוף פעלך", חוזר הזמר שרוליק הורביץ עם החלק השני בסדרה המיוחדת "פינטעלע פון תשרי“.

גם הפעם, מתוך עולמו המוסיקלי העשיר של רבי שלמה קרליבך ז״ל, מביא הורביץ את אחד מן הלחנים האהובים והמרגשים – „ויאתיו כל“, תפילה ובקשה מיוחדת שמחברת את הלבבות ומעניקה נופך רוחני לימי הרחמים והסליחות.

הביצוע החדש עטוף בעיבוד עדין ומדויק, עם שילוב נגינות וכלי מיתר שמוסיפים רובד עמוק ומרומם.

קרדיטים:

לחן: רבי שלמה קרליבך

מילים: מהמקורות

שירה: שרוליק הורביץ

הפקה: שלוימי בוקשפן

עיבוד: נפתלי לנדסמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר