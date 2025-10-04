כיכר השבת

אברומי סמט מתגאה להיות יהודי בסינגל קליפ חדש

הזמר והיוצר אברומי סמט בסינגל חדש ואנרגטי ללחן העממי הידוע עם מילים חדשות שכתב - "גאה להיות יהודי". ההפקה המוזיקלית של שמואל לוינסון (סינגלים וקליפים)

עם צאת יום כיפור, אחרי שזכינו והתפללנו למחילת כל עוונותינו, זהו רגע מיוחד בו מתחילים דף חדש. אווירה של קדושה ושמחה גדולה מורגשת בכל לב יהודי, עם רצון ותקווה לשנה קדושה וטהורה יותר. הזמר אברומי סמט יוצא עם שיר חדש, מלא שמחה וגאווה יהודית, אותו כתב בעצמו ללחן העממי, הנקרא "Proud to be a YID" ובעברית - "גאה להיות יהודי".

במיוחד בתקופה בה האנטישמיות והשנאה ליהודים משתוללים ברחבי העולם, זהו הזמן לרקוד עם שמחה פורצת גבולות וגאווה יהודית לכבוד אבינו שבשמים.

קרדיטים:

לחן: עממי

מילים: אברומי סמט

עיבודים: שמואל לוינסון

