אברומי סמט מתגאה להיות יהודי בסינגל קליפ חדש

עם צאת יום כיפור, אחרי שזכינו והתפללנו למחילת כל עוונותינו, זהו רגע מיוחד בו מתחילים דף חדש. אווירה של קדושה ושמחה גדולה מורגשת בכל לב יהודי, עם רצון ותקווה לשנה קדושה וטהורה יותר. הזמר אברומי סמט יוצא עם שיר חדש, מלא שמחה וגאווה יהודית, אותו כתב בעצמו ללחן העממי, הנקרא "Proud to be a YID" ובעברית - "גאה להיות יהודי".