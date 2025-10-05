שרוליק בריינס מארח את הזמרים ל'סוכה'לה פארברנג"

( צילום: יענקי אלרר, טל חיים )

הקלידן והיוצר שרוליק בריינס מגיש מחרוזת אנרגטית וייחודית בשילוב קליפ חדש שמחבר את התחושות הנשגבות של מוצאי יום הכיפורים עם שמחת חג הסוכות המתקרב ובא.