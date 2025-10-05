שרוליק בריינס מארח את הזמרים ל'סוכה'לה פארברנג"

הקלידן והיוצר שרוליק בריינס מגיש מחרוזת אנרגטית וייחודית בשילוב קליפ חדש שמחבר את התחושות הנשגבות של מוצאי יום הכיפורים עם שמחת חג הסוכות המתקרב ובא.
המחרוזת משלבת ניגונים וצלילים המוכרים לכולנו מתקופת הימים הנוראים, יחד עם ניחוחות של שמחה והתעלות לקראת חג הסוכות, באווירה מרוממת.
אל הביצוע מתלווים בקולם המיוחד הזמרים: אברימי לונגר, חיים פולק וסנדי שטיינר
על הבימוי וההפקה הרשי סגל שדאג להפוך את המחרוזת לחוויה וויזואלית מדהימה.
קרדיטים:
עיבוד: שרוליק בריינס, שרוליק מנדלסון
ביצוע במקור:
והכהנים - הרה”ק הבני יששכר זיע”א
ויום טוב - הרה”ק האמרי אש ממודז׳יץ זיע”א
אתה בחרתנו - חב"ד
מלך רחמן - מיוחס להרה"ק רבי איציק'ל קעשינוב'ער זיע”א
קים אריין אין מיין סוכה - עוד ישמע קרליבך
הרחמן הוא ינחילנו - ר׳ בן ציון שנקר ז”ל
הושע נא - ר׳ בן ציון שנקר ז”ל
א סוכה אויפן דאך - הרה”ק מריבניץ זיע”א
פאברענגען- Blumstein Brothers , Mendy Worch & Mendy Portnoy ביצוע שרולי גרין
אברהם אבינו - חיים דוד סרצ׳יק בהשראת הביצוע של פיני איינהורן וארי היל
ניגון ר׳ שלמה קרליבך
