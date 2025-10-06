כיכר השבת

בערי שווארץ בסינגל חדש לסוכות: "סוכת דוד הנופלת"

הזמר והיוצר בערי שווארץ בסינגל חדש שהלחין לכבוד חג הסוכות - "סוכות דוד הנופלת". על הגיטרות אחראי יונתן פורת (סינגלים וקליפים)

לרגל חג הסוכות הזמר בערי שווארץ בסינגל חדש ומרגש אותו הלחין לחג הסוכות, המחבר את הלבבות לאווירת החג ולקדושת סוכת האמונה.

שנזכה בעז"ה לראות במהרה בבניינה של סוכת דוד הנופלת.

קרדיטים:

לחן ושירה: בערי שווארץ 

גיטרות: יונתן פורת  

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר