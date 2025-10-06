בערי שווארץ בסינגל חדש לסוכות: "סוכת דוד הנופלת"

לרגל חג הסוכות הזמר בערי שווארץ בסינגל חדש ומרגש אותו הלחין לחג הסוכות, המחבר את הלבבות לאווירת החג ולקדושת סוכת האמונה.
שנזכה בעז"ה לראות במהרה בבניינה של סוכת דוד הנופלת.
קרדיטים:
לחן ושירה: בערי שווארץ
גיטרות: יונתן פורת
