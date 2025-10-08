דניאל אינלר בסינגל דרום אמריקאי חדש: "אנרגיה"

דניאל אינלר: "מתרגש לשחרר לכם את "אנרגיה", מה אגיד לכם אחד השירים שלי שפשוט עושים לי טוב על הלב...

האמת שהשיר נולד לפני כמה שנים.. מתוך נקודה כזאת של מין הרגשה, זעקה פנימית שדורשת תיקון, של סוג של אני אומר לעצמי

"בואנה דניאל אתה יודע שיש לך מלא מה לתקן בעצמך"...

לא שאני אחד שאוהב לרדת על עצמי ,אבל יש כל מיני נקודות והרגלים שאתה באמת ,אבל באמת יודע שזה תוקע אותך...

ואתה כבר אומר די לא יכול עם זה יותר ,אני חייב להשתנות!

ומרגיש מין זעם ואנרגיה שמתפרצת מפנים...

אז מאחל לנו שתמיד תמיד ניהיה מלאים באנרגיה שתוביל אותנו למקומות הנכונים לנו".

קרדיטים:

מילים ולחן: דניאל אינלר

עיבוד והפקה מוזיקלית: אליאור שושני

מילים:

אני נזכר שבילים בהם עברתי

השאירו רושם קצת מאתגר

לילות שלמים בהם התפללתי

למלאות ת'חסר

ואיך כל זה פתאום עולה

כל התמונה הזאת נמחקת

אני ממשיך רק לטפס

אנרגיה מתפרצת

הי, אני צועק עכשיו

לא יכול עם זה יותר

הי, אנ'לא מבין אולי

איפה אושר מסתתר

זה קצת יותר מידי

זה קצת יותר מידי

אני נזכר דרכים בהם עברתי

היו מקומות שהשאירו לי בוץ

וזאת עבודה בכלל לא פשוטה לנקות

לנקות את הכל

ואיך כל זה פתאום עולה

כל התמונה הזאת נמחקת

אני ממשיך רק לטפס

אנרגיה מתפרצת

הי, אני צועק עכשיו לא יכול

עם זה יותר

הי, אנ'לא מבין אולי

איפה אושר מסתתר

זה קצת יותר מידי

זה קצת יותר מידי

(הי...לא יכול עם זה יותר

הי...אנלא מבין אולי איפה אושר מסתתר)

הי, אני צועק עכשיו לא יכול

עם זה יותר

הי, אנ'לא מבין אולי

איפה אושר מסתתר

זה קצת יותר מידי

זה קצת יותר מידי