עמירן דביר בסינגל לרגל שוב החטופים: "ברחמים גדולים אקבצך"

עם שובם של החטופים הביתה מהשבי סינגל חדש ומרגש על פסוק הנביא ישעיהו: "ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך". שהוא אחד מפסוקי הנחמה של הנביא ישעיהו.

את מילות הפסוק, שמהדהדות לאורך הדורות ומלאות בכאב ובתקווה, הלחינה פרופ' זהבית גרוס, ראש מרכז סל ון גלדר לחקר ספרות השואה והוראתה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן , בביצועו המוזיקלי המרגש של הזמר, היוצר והמעבד עמירן דביר. השיר יוצא לאור בעיצומם של ימים מורכבים לעם ישראל, מאז ה־7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", והוא נושא עמו מסר של נחמה, אמונה ואחדות והוא מוקדש לחטופים ובני משפחותיהם ולפדויי השבי המתמודדים עם הצלקות, לפצועים ובני משפחותיהם, לחיילי צהל הנלחמים בחזית ולע"נ הנופלים.