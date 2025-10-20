חיים אלטמן בסינגל חדש: "שום דאגה"

אחרי תקופה בה מתנגנים ומרגשים לחניו בסגנונו הייחודי, ולאחר "הלב מנגן" שיצא לפני שנה ושלא מפסיק להתנגן, חוזר חיים אלטמן עם לחן קצבי וסוחף על מילותיו המחזקות של רבי נתן מברסלב.

"מילות השיר נוסכות כח אמונה ושמחה, וחשבתי שכמו שאותי הם חיזקו, בהחלט יכולים לחזק גם אחרים. בכל מצב ובכל תקופה נזכור שלא אמורה להיות לנו שום דאגה!"

"למרות שבדר"כ אני מלחין לאחרים", משתף חיים, "אני נהנה לבצע מידי פעם את השירים בעצמי ולתת מעומק הלב את הביטוי שלי ללחן".

קרדיטים:

לחן: חיים אלטמן

עיבוד והפקה מוסיקלית: יונתן בלוי