שלומי דסקל ויהודה לנגר מקפיצים במחרוזת לייב מלהיבה

כששלוימי דסקל עולה לבמה – הכול נדלק. הקול האגדי, הכריזמה הבלתי נגמרת והנוכחות הבימתית שלו מתחברים עם היד המקצועית והקצב המדויק של יהודה לנגר, והתוצאה – ריקוד שמתפוצץ מאנרגיה וחיים.

במיקס מחשמל של להיטים אהובים וקלאסיקות חסידיות, עטופים באווירת קעמפ סוחפת ומשוחררת – נולדה מחרוזת אחת גדולה, כזו שפשוט אי-אפשר להישאר אדישים אליה.

על הבמה מצטרפת גם מקהלת ידידים המפורסמת, שמביאה עוצמה ווקאלית ייחודית ומרימה את כל הביצוע לרמה אחרת לגמרי.

המחרוזת הוקלטה לייב בקעמפ דגל התורה שבדרהאם, קונטיקט – ומעבירה אל המסך את כל האנרגיה, השמחה והכיף של מוזיקה חסידית במיטבה.

קרדיטים:

עיבוד: יהודה לנגר

הפקה מוזיקלית: יואלי דיקמן