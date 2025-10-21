כיכר השבת

שלומי דסקל ויהודה לנגר מקפיצים במחרוזת לייב מלהיבה

הזמר החסידי האהוב שלומי דסקל מלווה ביהודה לנגר ותזמורתו במחרוזת לייב מלהיבה עם מיטב הלהיטים. ההפקה המוזיקלית של יואלי דיקמן (סינגלים וקליפים)

כששלוימי דסקל עולה לבמה – הכול נדלק. הקול האגדי, הכריזמה הבלתי נגמרת והנוכחות הבימתית שלו מתחברים עם היד המקצועית והקצב המדויק של יהודה לנגר, והתוצאה – ריקוד שמתפוצץ מאנרגיה וחיים.

במיקס מחשמל של להיטים אהובים וקלאסיקות חסידיות, עטופים באווירת קעמפ סוחפת ומשוחררת – נולדה מחרוזת אחת גדולה, כזו שפשוט אי-אפשר להישאר אדישים אליה.

על הבמה מצטרפת גם מקהלת ידידים המפורסמת, שמביאה עוצמה ווקאלית ייחודית ומרימה את כל הביצוע לרמה אחרת לגמרי.

המחרוזת הוקלטה לייב בקעמפ דגל התורה שבדרהאם, קונטיקט – ומעבירה אל המסך את כל האנרגיה, השמחה והכיף של מוזיקה חסידית במיטבה.

קרדיטים:

עיבוד: יהודה לנגר

הפקה מוזיקלית: יואלי דיקמן

