משה קליין בסינגל חדש מהאלבום: "לא לפחד כלל" 

הזמר משה קליין משחרר שיר נוסף מתוך אלבומו החדש "הפלייליסט" - "לא לפחד כלל" - בלדה מלאת תקווה, שמחברת כל לב יהודי לאמונה, תפילה וכוח להמשיך גם מול האתגרים הכי גדולים.

עם מילים שנוגעות בכל נשמה ולחן מרגש - השיר מבטא זעקה פנימית לעזרה מלמעלה: "תן לנו ת'כח להמשיך, להיות עבדיך... והעיקר - לא לפחד כלל." קרדיטים: לחן: אבי סולי שלומי דסקל ויהודה לנגר מקפיצים במחרוזת לייב מלהיבה יאיר טוקר | 11:16 מילים: אבי סולי, משה קליין, יאיר שריקי, אייל שריקי עיבוד והפקה: יאיר ואייל שריקי מילים: גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירע רע לא אפחד אתה איתי ממעמקים קראתי טאטע מן המיצר אתה תשמע קולי עומד לבד מול השמיים מתפלל עזרי מאין תן לנו תכח להמשיך להיות עבדיך תן לנו תכח להמשיך לעמוד בכל הניסיונות כל העולם כולו גשר צר גשר צר מאד תן לנו תכח להמשיך להיות עבדיך תן לנו תכח להמשיך לעמוד בכל הניסיונות והעיקר לא לפחד כלל לא לפחד כלל רוצים לחזור להתקרב אליך אבא תן סימן לילדיך והתפילה מתוך הלב עולה רק אתה תאיר תתן תקווה עומד לבד מול השמיים מתפלל עזרי מאין