משה כהן משיק אלבום בכורה חדש: "קדוש"

לאחר יותר משנה של עבודה רצופה, הזמר משה כהן משיק את אלבום הבכורה שלו – "קדוש". לצד שמות מהחמים ביותר בתעשייה – איצי וולדנר, נפתלי שניצלר, פינקי וועבער, יהודה גלילי, יוני אליאב, אברומי ברקו, מרדכי ברזל, רביד קשתי ואברומי לונגר – מגיש כהן יצירה שמחזירה את המוזיקה לאותנטיות שלה: פחות אפקטים, יותר לב, יותר נשמה.

האזינו ל"הללי" מתוך האלבום: קרדיטים: הפקה מוזיקלית: איצי וולדנר לחנים: איצי וולדנר, פינקי וועבער, נפתלי שניצלר, מרדכי ברזל עיבודים: נפתלי שניצלר, אברומי ברקו, אברומי לונגר, רביד קשתי, יהודה גלילי, יוני אליאב