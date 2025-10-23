כיכר השבת

משה כהן משיק אלבום בכורה חדש: "קדוש"

לאחר יותר משנה של עבודה רצופה, הזמר משה כהן משיק את אלבום הבכורה שלו – "קדוש". לצד שמות מהחמים ביותר בתעשייה הן בלחנים והן בהפקה והעיבוד המוזיקלי (סינגלים וקליפים)

לאחר יותר משנה של עבודה רצופה, הזמר משה כהן משיק את אלבום הבכורה שלו – "קדוש". לצד שמות מהחמים ביותר בתעשייה – איצי וולדנר, נפתלי שניצלר, פינקי וועבער, יהודה גלילי, יוני אליאב, אברומי ברקו, מרדכי ברזל, רביד קשתי ואברומי לונגר – מגיש כהן יצירה שמחזירה את המוזיקה לאותנטיות שלה: פחות אפקטים, יותר לב, יותר נשמה.

האזינו ל"הללי" מתוך האלבום:

קרדיטים:

הפקה מוזיקלית: איצי וולדנר

לחנים: איצי וולדנר, פינקי וועבער, נפתלי שניצלר, מרדכי ברזל

עיבודים: נפתלי שניצלר, אברומי ברקו, אברומי לונגר, רביד קשתי, יהודה גלילי, יוני אליאב

