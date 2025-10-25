אבי שפרונג משיק את סינגל הבכורה: "לחיות מחדש"

אבי שפרונג, שעמד עד כה מאחורי הקלעים באולפן כיוצר ומפיק מוזיקלי, משיק לראשונה שיר בביצוע אישי ״לחיות מחדש". את השיר כתב והלחין שפרונג במהלך עשרות שעות יצירה, וסשנים לאורך השנים האחרונות, יחד עם איצי ברי ואלי קליין, שגם הפיקו את השיר מוזיקלית.

לחיות מחדש הוא שיר שנוגע במקום הכי פנימי ההתמודדות עם משברים, עם פחד וכאב, להבין שאי אפשר לחיות מחדש, אבל אפשר לחיות כל יום מחדש להרגיש את הנשמה שבתוכנו, לראות את הנשמה שלצידנו.

יחידה (נשמה) אל תוותרי אין שום סיבה, יקרה את מפז לעולמים. כל נשמה בעולם היא הכי יקרה שיש.

קרדיטים:

מילים ולחן: אבי שפרונג

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי