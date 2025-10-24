כיכר השבת

כוכב עולה מלונדון: יענקי רוטשילד שר "והבוטח"

הזמר יענקי רוטשילד מלונדון משיק את “והבוטח” – סינגל חדש בלחן של אלי קליין ובעיבוד והפקה מוזיקלית משותפת של קליין וברִי. השיר, שהולחן מתוך רגעים של חיזוק וביטחון, מביא לידי ביטוי את הצד האישי והפשוט שבאמונה, בליווי הפקה עדכנית ומדויקת.

יענקי מגיע ממשפחה של בעלי תפילה וחזנים, והחיבור לשירה ולתפילה נולד אצלו כבר בילדות. לדבריו, “הרעיון לשיר הגיע מתקופה שבה הרגשתי צורך לעצור ולהזכיר לעצמי שהכול בידיים של מעלה. רציתי להוציא משהו שיבטא את זה – לא רק במילים, אלא בתחושה.” השיר ממשיך את דרכו המוזיקלית של יענקי, שמשלב בין מסורת לסאונד עכשווי, ומביא את הסיפור האישי שלו אל תוך כל ביצוע.

קרדיטים:

לחן: אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

