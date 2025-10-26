בני הורביץ בסינגל חדש: "לא בשליטתי"

הראפר והיוצר בני הורביץ, שהפך בשנה האחרונה לאחד מהשמות המסקרנים והמבטיחים במוזיקה היהודית, משיק כעת סינגל חדש.

השיר מדבר על הרצון הפשוט שנמצא בכל אחד מאיתנו להרגיש שליטה בחיינו, אך בסוף להבין שכלום לא תלוי בנו אלא רק באבא שבשמיים.

את השיר כתב והפיק בני יחד עם המוזיקאי והמפיק המוערך, בן שופן שעובד עם השמות הגדולים במוזיקה הישראלית. החיבור ביניהם הוליד עשרה שירים מקוריים, שצפויים לראות אור בקרוב ומביאים שילוב ייחודי בין עולמות וז'אנרים שונים של פופ אמוני, היפ-הופ וראפ כשר ובועט.

בני מספר על השיר: "בכל פעם שחשבתי שאני בשליטה, הבנתי בדרך הקשה כמה נכון הביטוי-'האדם מתכנן תכניות ואלוקים צוחק'.

את השיר הזה כתבתי באמצע הלילה כתזכורת לעצמי, לדעת לשחרר מה שלא בשליטתי ולזרוק את כל מה שיושב לי על הלב לאבא שיודע מה הכי טוב בשבילי".

בשנה האחרונה, השיק בני שני סינגלים מקוריים מתוך אלבום הבכורה שלו: 'מבול' ו'תלוי באמצע'. לצד שיתופי פעולה מוצלחים בהם לקח חלק, בהם להיט הענק - ׳הוא ולא אחר׳ עם יידל ורדיגר ואהרון רזאל.

קרדיטים:

מילים ולחן: בני הורביץ ובן שופן

עיבוד והפקה מוסיקלית: בן שופן ובני הורביץ

מילים:

חיפשתי את הנקודה ולא את זאת שעל המקלדת

זאת שאני מפספס וכבר חרגתי במסגרת

להבין שאנל'א הבוס ושאין לי סיבה לכעוס

ואם תכננתי תוכניות הכל יכול לקרות אחרת

ולא זה לא בשליטתי

חייב להרפות את המושכות

כי כשאני מושך מדי חזק אני מאוכזב בתוצאות

חייב לקחת הכל במינון

אולי גם סיכון לפעמים

ובטח יום אחד זה יעזור לי בחיים

אבל בינתיים מדברים קטנים כמו ילד מסונוור

עומד על חבל דק בין האסור אל המותר

ולמה כל גרגיר של חול בראש שלי הופך להיות הר

פזמון:

במקום לסמוך עליך

אני סומך עליי וזה לא יוצא לי טוב

במקום לזרוק עליך

אני זורק עליי ומסתבך לי כאן הכל

לפעמים אני מרגיש שאני יכול הכל לבד

אני עוזב אותך שנייה

שנייה אחרי נופל לצד

רוצה ללכת אחריך בעיניים עצומות

טוב עליתי שלב

אני מודע לנושא וזה עדיין ניסיון אבל

לשיר את זה בתור שיר ואת המסר להשאיר בארון

זה לא פתרון

זה כל בוקר לפתוח ת'אישון

מראשון לראשון להביט בחלון

לחיות את הסיטואציה

לא לחפש משפטי מוטיבציה

על איך לחיות את הרגע בלי להרוס את העתיד

24/7 מה יהיה מחר ומה תמיד

אחחחחח

נראלי שאני חייב להוריד פרופיל

והלוואי שזה יחזיק (הלוואי)

ועדיין מדברים קטנים כמו ילד מסונוור

עומד על חבל דק בין האסור אל המותר

ולמה כל גרגיר של חול בראש שלי הופך להיות הר

פזמון:

ואם אחרי הכל בסוף אני שוכח

אנ'לא בורח אני באמצע ללמד ת'עצמי לאט לאט