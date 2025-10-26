אלעד אלדד חוזר עם סינגל חתונות מקפיץ: "מעגלים"

הזמר אלעד אלדד משיק להיט חתונות חדש בשם “מעגלים”, שיר שמח וסוחף שמוקדש כולו לרגעי השמחה והריקודים באולמות האירועים.

את המילים והלחן כתב אלחנן אלחדד, והעיבוד המוזיקלי הופקד בידיהם של האחים אייל ויאיר שריקי.

״מעגלים״ הוא שיר שמביא איתו אנרגיה של שמחה טהורה, עם ביט עכשווי ועדכני שעתיד להפוך להמנון החתונות הבא.

אלעד אלדד מספר: “רציתי שיר שיגרום לאנשים לקום, לרקוד, לשמוח באמת. ‘מעגלים’ מדבר על השמחה הפשוטה שנמצאת בין כל האורחים שהגיעו לשמוח בשמחת חתן וכלה".

קרדיטים:

מילים ולחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה מוזיקלית: אייל ויאיר שריקי