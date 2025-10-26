כיכר השבת

אלעד אלדד חוזר עם סינגל חתונות מקפיץ: "מעגלים"

הזמר אלעד אלדד חוזר בסינגל חתונות חדש שכתב והלחין עבורו היוצר אלחנן אלחדד. ההפקה המוזיקלית של האחים אייל ויאיר שריקי (סינגלים וקליפים)

הזמר אלעד אלדד משיק להיט חתונות חדש בשם “מעגלים”, שיר שמח וסוחף שמוקדש כולו לרגעי השמחה והריקודים באולמות האירועים.

את המילים והלחן כתב אלחנן אלחדד, והעיבוד המוזיקלי הופקד בידיהם של האחים אייל ויאיר שריקי.

״מעגלים״ הוא שיר שמביא איתו אנרגיה של שמחה טהורה, עם ביט עכשווי ועדכני שעתיד להפוך להמנון החתונות הבא.

אלעד אלדד מספר: “רציתי שיר שיגרום לאנשים לקום, לרקוד, לשמוח באמת. ‘מעגלים’ מדבר על השמחה הפשוטה שנמצאת בין כל האורחים שהגיעו לשמוח בשמחת חתן וכלה".

קרדיטים:

מילים ולחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה מוזיקלית: אייל ויאיר שריקי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר