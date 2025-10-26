נפתלי כלפה וארי לסר בסינגל אמונה חדש: "אייבישטער"

השיר החדש של נפתלי כלפה בשיתוף הראפר היהודי ארי לסר הוא הצהרה אמונית עוצמתית בלב העולם המודרני "Aibeshter", אחד משמותיו של הבורא ביידיש, הוא תפילה במוזיקה, קריאה פנימית לזכור מי באמת מנהל את העולם.

בקולו הייחודי נפתלי כלפה מחבר בין אמונה לקצב עכשווי. המילים שנכתבו באנגלית נושאות מסר נצחי: “העולם אינו עומד בפני עצמו. בכל רגע הוא נברא מחדש על ידי הבורא”.

הראפר ארי לסר מדגיש את עומק הרעיון “האדם יוצר מתוך מה שכבר קיים, אך הבורא בורא יש מאין”.

כך הופך השיר למסר אוניברסלי על נוכחות אלוקית מתמדת בתוך כל נשימה וכל צליל. “The Aibeshter runs the world” משפט אחד, אמונה שלמה.

"Aibeshter" הוא הסינגל השלישי מתוך האלבום החדש של נפתלי כלפה "אזמרה" שצפוי לראות אור בקרוב. האלבום מאחד את עולמות הנשמה, הראפ והתפילה וממשיך את הקו המוזיקלי שמאפיין את כלפה, עומק, חום ואמונה פשוטה שנוגעת בלב.

מילים ותרגום:

The Aibeshter runs the world

הקב״ה מנהל את העולם

The Aibeshter runs the world

הקב״ה מנהל את העולם

When a physical object is made by man

כשאדם יוצר חפץ גשמי

It no longer needs the craftsman's hands

הוא כבר לא זקוק לידיו של היוצר

In fact he could leave and never come back

הוא יכול לעזוב, ולא לשוב לעולם

Yet the vessel he made would remain intact

והכלי שיצר – יישאר שלם וקיים

For that which he fashions is already here

כי מה שהוא יוצר – כבר היה כאן מלכתחילה

He merely restructures the way it appears

הוא רק משנה את הצורה שבה זה נראה

But don't get confused and make the mistake

אבל אל תתבלבל ואל תטעה לחשוב

That the same holds true for that which G-d makes

שכך גם הדבר לגבי מה שהקב״ה בורא

Our Creator produced this whole universe

בוראנו יצר את כל היקום הזה

From nothing, He brought forth the heavens and earth

מאין – הוא הביא לעולם שמים וארץ

And if G-d were to distance Himself in an instant

ואם הקב״ה היה מתרחק אפילו לרגע אחד

This world would revert to complete nonexistence

העולם היה חוזר לאפס מוחלט, לאי־קיום

The Divine Presence is right in our midst

השכינה האלוקית נמצאת ממש בקרבנו

Constantly causing us all to exist

ומחיה אותנו בלי הפסקה, בכל רגע ורגע

This creation is the Kingdom of The Lord

הבריאה הזו היא מלכותו של ה׳

Who runs it now and forever more

שהוא מנהל אותה – עכשיו ולעולמים

The Aibeshter runs the world

הקב״ה מנהל את העולם

The Aibeshter runs the world

הקב״ה מנהל את העולם

קרדיטים:

מילים: נפתלי כלפה וארי לסר

לחן: נפתלי כלפה, רב שלמה כ״ץ, ארי לסר

הפקה ועיבוד: רב שלמה כ״ץ