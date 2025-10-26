נפתלי כלפה וארי לסר בסינגל אמונה חדש: "אייבישטער"

השיר החדש של נפתלי כלפה בשיתוף הראפר היהודי ארי לסר הוא הצהרה אמונית עוצמתית בלב העולם המודרני "Aibeshter", אחד משמותיו של הבורא ביידיש, הוא תפילה במוזיקה, קריאה פנימית לזכור מי באמת מנהל את העולם.
בקולו הייחודי נפתלי כלפה מחבר בין אמונה לקצב עכשווי. המילים שנכתבו באנגלית נושאות מסר נצחי: “העולם אינו עומד בפני עצמו. בכל רגע הוא נברא מחדש על ידי הבורא”.
הראפר ארי לסר מדגיש את עומק הרעיון “האדם יוצר מתוך מה שכבר קיים, אך הבורא בורא יש מאין”.
כך הופך השיר למסר אוניברסלי על נוכחות אלוקית מתמדת בתוך כל נשימה וכל צליל. “The Aibeshter runs the world” משפט אחד, אמונה שלמה.
"Aibeshter" הוא הסינגל השלישי מתוך האלבום החדש של נפתלי כלפה "אזמרה" שצפוי לראות אור בקרוב. האלבום מאחד את עולמות הנשמה, הראפ והתפילה וממשיך את הקו המוזיקלי שמאפיין את כלפה, עומק, חום ואמונה פשוטה שנוגעת בלב.
מילים ותרגום:
The Aibeshter runs the world
הקב״ה מנהל את העולם
The Aibeshter runs the world
הקב״ה מנהל את העולם
When a physical object is made by man
כשאדם יוצר חפץ גשמי
It no longer needs the craftsman's hands
הוא כבר לא זקוק לידיו של היוצר
In fact he could leave and never come back
הוא יכול לעזוב, ולא לשוב לעולם
Yet the vessel he made would remain intact
והכלי שיצר – יישאר שלם וקיים
For that which he fashions is already here
כי מה שהוא יוצר – כבר היה כאן מלכתחילה
He merely restructures the way it appears
הוא רק משנה את הצורה שבה זה נראה
But don't get confused and make the mistake
אבל אל תתבלבל ואל תטעה לחשוב
That the same holds true for that which G-d makes
שכך גם הדבר לגבי מה שהקב״ה בורא
Our Creator produced this whole universe
בוראנו יצר את כל היקום הזה
From nothing, He brought forth the heavens and earth
מאין – הוא הביא לעולם שמים וארץ
And if G-d were to distance Himself in an instant
ואם הקב״ה היה מתרחק אפילו לרגע אחד
This world would revert to complete nonexistence
העולם היה חוזר לאפס מוחלט, לאי־קיום
The Divine Presence is right in our midst
השכינה האלוקית נמצאת ממש בקרבנו
Constantly causing us all to exist
ומחיה אותנו בלי הפסקה, בכל רגע ורגע
This creation is the Kingdom of The Lord
הבריאה הזו היא מלכותו של ה׳
Who runs it now and forever more
שהוא מנהל אותה – עכשיו ולעולמים
The Aibeshter runs the world
הקב״ה מנהל את העולם
The Aibeshter runs the world
הקב״ה מנהל את העולם
קרדיטים:
מילים: נפתלי כלפה וארי לסר
לחן: נפתלי כלפה, רב שלמה כ״ץ, ארי לסר
הפקה ועיבוד: רב שלמה כ״ץ
