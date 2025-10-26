הקלידן הצעיר מארח את מוטי גולדמן במחרוזת אנרגטית

הרשי קופמן הקלידן החסידי הצעיר, רק בן 18, וכבר משנה את כללי המשחק.

אחרי שנה אחת בלבד בשוק, הרשי מוציא את הקליפ הראשון שלו, רצועה של כמה שירים אהובים, בעיבוד מיוחד ובסגנון שכולו אנרגיה, רגש ואש חסידית אמיתית.

ולמה דווקא עם הזמר מוטי גולדמן? הרשי מספר: “נשאבתי לדרך שבה הוא שר. כל תו שלו מרגיש אמת. ידעתי שזה חייב לקרות".

תתכוננו לבמה צעירה, רעננה ומלאת נשמה, זו רק ההתחלה של מסע מוזיקלי סוחף!

קרדיטים:

עיבוד: יונתן בלוי ושרוליק מנדלסון

עיבוד קולי: נותי רויטמן

ביצוע במקור:

יברך את החתן - יעקב שוואקי

ק-ל חי וקיים - שמחי אברמצ'יק ושלוימי ברנשטיין

קל הודאות - שימי ליפשיץ

מגן אבות - הערשי אייזנבאך

אל תהי ברכת הדיוט - שרולי גרין

יברכך - שמחה ליינר

עננו - מוטי וייס

שרק יבוא - משה פלד

אתה תשיר - איציק וינגרטן