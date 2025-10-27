"גלף" בסינגל קליפ חדש: "הושיעה"

הזמר והיוצר יוני גלפנד המכונה "גלף", מארה"ב בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין בעצמו - "הושיעה".

גלפנד, זמר חתונות בהווה לצד היצירה המקורית ובוגר להקת האקאפלה Y-studs וחבר להקת "קולאב".

ההפקה המוזיקלית והעיבודים של אבי טרנר.

מילים ותרגום:

My heart hangs by a thread

הלב שלי תלוי על חוט דק

All I feel inside is nothing

כל מה שאני מרגיש בפנים זה ריקנות

I’m down this road again

אני שוב הולך בדרך הזאת

Feels like I’m seconds from the end

מרגיש שאני במרחק שניות מהסוף

Kuz in these hard hard times

כי בזמנים הקשים האלו

I’m tired

אני עייף

אנא אנא ה׳ הושיעה נא

Save me from this road that I am on

הצל אותי מהדרך שאני בה

I’m running through the dark

אני רץ בתוך החושך

And my heart is sinking down into the ocean

והלב שלי שוקע אל תוך הים

Save me from this broken world, my father

הצל אותי מהעולם השבור הזה, אבי

My head's above the water

ראשי עדיין מעל המים

אנא ה׳ ה׳ הושיעה נא

ה׳ הושיעה

ה׳ הושיעה

I feel my world torn apart

אני מרגיש שהעולם שלי נקרע לגזרים

Like a bullet straight through the heart

כמו קליע שחודר ישר אל הלב

Please don’t go

בבקשה, אל תלך

Don’t let me fall

אל תיתן לי ליפול

Just be here when I can’t hold on

רק תהיה כאן כשאין לי כוח להחזיק מעמד

אנא אנא ה׳ הושיעה נא

Save me from this road that I am on

הצל אותי מהדרך שאני בה

I’m running through the dark

אני רץ בתוך החושך

And my heart is sinking down into the ocean

והלב שלי שוקע אל תוך הים

Save me from this broken world, my father

הציל אותי מהעולם השבור הזה, אבי

My head's above the water ראשי מעל המים

אנא ה׳ ה׳ הושיעה נא

And I know the day will come

ואני יודע שיום יבוא

Where we don’t have to run

שבו לא נצטרך עוד לברוח

And we can let go of holding on

ונוכל סוף־סוף להרפות

And I can’t wait for the day

ואני לא יכול לחכות ליום

Where we don’t have to be afraid

שבו לא נצטרך עוד לפחד

הושיעה נא

Save me from this road that I am on

הצל אותי מהדרך שאני בה

I’m running through the dark

אני רץ בתוך החושך

And my heart is sinking down into the ocean

והלב שלי שוקע אל תוך הים

Save me from this broken world, my father

הצל אותי מהעולם השבור הזה, אבי

My head's above the water

ראשי עדיין מעל המים

אנא ה׳ ה׳ הושיעה נא

ה׳ הושיעה נא

ה׳ הושיעה