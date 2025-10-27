"גלף" בסינגל קליפ חדש: "הושיעה"

הזמר והיוצר יוני גלפנד המכונה "גלף", מארה"ב בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין בעצמו - "הושיעה".
גלפנד, זמר חתונות בהווה לצד היצירה המקורית ובוגר להקת האקאפלה Y-studs וחבר להקת "קולאב".
ההפקה המוזיקלית והעיבודים של אבי טרנר.
מילים ותרגום:
My heart hangs by a thread
הלב שלי תלוי על חוט דק
All I feel inside is nothing
כל מה שאני מרגיש בפנים זה ריקנות
I’m down this road again
אני שוב הולך בדרך הזאת
Feels like I’m seconds from the end
מרגיש שאני במרחק שניות מהסוף
Kuz in these hard hard times
כי בזמנים הקשים האלו
I’m tired
אני עייף
אנא אנא ה׳ הושיעה נא
Save me from this road that I am on
הצל אותי מהדרך שאני בה
I’m running through the dark
אני רץ בתוך החושך
And my heart is sinking down into the ocean
והלב שלי שוקע אל תוך הים
Save me from this broken world, my father
הצל אותי מהעולם השבור הזה, אבי
My head's above the water
ראשי עדיין מעל המים
אנא ה׳ ה׳ הושיעה נא
ה׳ הושיעה
ה׳ הושיעה
I feel my world torn apart
אני מרגיש שהעולם שלי נקרע לגזרים
Like a bullet straight through the heart
כמו קליע שחודר ישר אל הלב
Please don’t go
בבקשה, אל תלך
Don’t let me fall
אל תיתן לי ליפול
Just be here when I can’t hold on
רק תהיה כאן כשאין לי כוח להחזיק מעמד
אנא אנא ה׳ הושיעה נא
Save me from this road that I am on
הצל אותי מהדרך שאני בה
I’m running through the dark
אני רץ בתוך החושך
And my heart is sinking down into the ocean
והלב שלי שוקע אל תוך הים
Save me from this broken world, my father
הציל אותי מהעולם השבור הזה, אבי
My head's above the water ראשי מעל המים
אנא ה׳ ה׳ הושיעה נא
And I know the day will come
ואני יודע שיום יבוא
Where we don’t have to run
שבו לא נצטרך עוד לברוח
And we can let go of holding on
ונוכל סוף־סוף להרפות
And I can’t wait for the day
ואני לא יכול לחכות ליום
Where we don’t have to be afraid
שבו לא נצטרך עוד לפחד
הושיעה נא
Save me from this road that I am on
הצל אותי מהדרך שאני בה
I’m running through the dark
אני רץ בתוך החושך
And my heart is sinking down into the ocean
והלב שלי שוקע אל תוך הים
Save me from this broken world, my father
הצל אותי מהעולם השבור הזה, אבי
My head's above the water
ראשי עדיין מעל המים
אנא ה׳ ה׳ הושיעה נא
ה׳ הושיעה נא
ה׳ הושיעה
