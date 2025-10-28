אליקם בוטה בסינגל קליפ על המלחמה: "השקט הגדול"

האסון שפקד אותנו בשמחת תורה לפני שנתיים הוא גדול מנשוא ואין מספיק מילים לתארו.

בשיר 'השקט הגדול' של הזמר אליקם בוטה, יש מציאת דרך להביע את הכאב מתוך הבנה שתמונה אחת שווה אלף מילים. השיר מאפשר להתחבר לנשמה בעוצמת המילה והשתיקה.

"השקט הגדול" מוקדש לכלל המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהם.

אל מלאכת העיבוד, ההפקה המוסיקלית והלחנת השיר בחר אליקם באריק זנטי.

קרדיטים:

מילים- תמיר גלבוע

לחן ועיבוד- אריק זנטי

מילים:

כל מילה

שברגע תצייר את התמונה

תווים שיחברו אותה למנגינה

שתספר אולי מעט

תהיה מובנת במבט

היא בנשמה

היא כל העוצמה

היא אהבה גדולה

וכל מילה

נכונה שתחזק את הצבעים

שתשנה אולי כל כך הרבה דברים

אולי שתשחרר מעט

את מה שהתגבר לאט

היא בנשמה

היא כל העוצמה

שיש לי בעולם

ולא מצאתי לי מילים רכות

אז שתקתי בעוצמה

ומה שקט הגדול הזה

רעדה האדמה

ולא מצאתי לי מילים יפות

כי בלב יש מלחמה

אז בשביל מה?

נו בשביל מה?

וכל מילה

שברגע תשמח את כולם

שתרכך מעט את נפש האדם

אחת שתרפא הכל

שתדלג על כל מכשול

היא בנשמה

היא כל העוצמה

היא אהבה גדולה