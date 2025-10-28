כיכר השבת

אליקם בוטה בסינגל קליפ על המלחמה: "השקט הגדול"

הזמר אליקם בוטה בסינגל חדש אותו הוא מקדיש למשפחות השכולות - "השקט הגדול". המילים של תמיר גלבוע ואילו הלחן וההפקה המוזיקלית של אריק זנטי (סינגלים וקליפים)

(צילום: אסף שוקרון)

האסון שפקד אותנו בשמחת תורה לפני שנתיים הוא גדול מנשוא ואין מספיק מילים לתארו.

בשיר 'השקט הגדול' של הזמר אליקם בוטה, יש מציאת דרך להביע את הכאב מתוך הבנה שתמונה אחת שווה אלף מילים. השיר מאפשר להתחבר לנשמה בעוצמת המילה והשתיקה.

"השקט הגדול" מוקדש לכלל המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהם.

אל מלאכת העיבוד, ההפקה המוסיקלית והלחנת השיר בחר אליקם באריק זנטי.

קרדיטים:

מילים- תמיר גלבוע

לחן ועיבוד- אריק זנטי

מילים:

כל מילה

שברגע תצייר את התמונה

תווים שיחברו אותה למנגינה

שתספר אולי מעט

תהיה מובנת במבט

היא בנשמה

היא כל העוצמה

היא אהבה גדולה

וכל מילה

נכונה שתחזק את הצבעים

שתשנה אולי כל כך הרבה דברים

אולי שתשחרר מעט

את מה שהתגבר לאט

היא בנשמה

היא כל העוצמה

שיש לי בעולם

ולא מצאתי לי מילים רכות

אז שתקתי בעוצמה

ומה שקט הגדול הזה

רעדה האדמה

ולא מצאתי לי מילים יפות

כי בלב יש מלחמה

אז בשביל מה?

נו בשביל מה?

וכל מילה

שברגע תשמח את כולם

שתרכך מעט את נפש האדם

אחת שתרפא הכל

שתדלג על כל מכשול

היא בנשמה

היא כל העוצמה

היא אהבה גדולה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר