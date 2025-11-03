יהושע לימוני משיק את אלבומו החמישי: "אחד יותר גדול"

במשך שמונה השנים האחרונות עבד הזמר והיוצר החב"די, יהושע לימוני, על אלבומו החדש "אחד יותר גדול". תהליך יצירה נדיר בנוף המוזיקה של היום, שהתאפשר מתוך בחירה להאט, להתבונן ולזקק. שנים של חיפוש פנימי, מחשבה עמוקה ורצון כן להגיד משהו שלם ובעל משמעות גם לעצמו וגם לעולם.

במקביל ליצירה, לימוני התמודד בשנים האחרונות עם אתגר רפואי משמעותי שהשפיע עליו עמוקות - על הגוף, על הנפש ועל האמנות. ההשפעה הזו נוכחת היטב בטקסטים הכנים והחשופים המהדהדים לאורך האלבום: חיפוש אחר משמעות, אחר קרבה ואחר בית פנימי.

שם האלבום, "אחד יותר גדול" (שמו של אחד השירים בו), משמש סמן דרך: קריאה למפגש, לאיחוי ולנוכחות של משהו עליון וגדול מהדעות המפלגות אותנו.

בתוך רעשי התקופה, בתוך הכעס, הפוליטיקה והייאוש, לימוני מציב נקודת מבט אחרת: יש עוגן, יש תקווה, יש אחדות שנמצאת מעל צודק או לא צודק. וכשאנחנו מאוחדים אנחנו ה- "אחד יותר גדול".

וכך הוא מספר על האלבום: "שירי האלבום הם תחנות בדרך למציאת נקודת המנוחה שבנפש, לא רק שלי, של כולנו. עד שהפצעים יתאחו, עד שנתחדש בגרסה טובה יותר של עצמנו, כל אחד בגוון המיוחד שלו, כחלק מהציור הגדול."

יהושע לימוני הוא מהקולות הבולטים והייחודיים במוזיקה הישראלית. אמן שחי על התפר שבין עולמות.

כחוזר בתשובה, כיוצר שנע בחופשיות בין זהויות וסגנונות, הוא הופך את המוזיקה לגשר של רגש ורוח. גשר שמחבר בין קצוות וניגודים ובין לבבות.

לימוני החל את דרכו כמתופף בלהקת הרוק הישראלית "שפיות זמנית", ומאז מסע בלתי פוסק של יצירה הוביל אותו לשיתופי פעולה רבים, לארבעה אלבומים מוערכים ולהצלחה בתחנות הרדיו, כששבעה משיריו נכנסו לפלייליסט גלגל"צ, ביניהם: "חבלי משיח", "האיש מן הבקעה", "סיכוי לאהבה" ועוד.

האזינו לשיר "לומד לחיות" מתוך האלבום: