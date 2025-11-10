יונתן שטרן וחברים בביצוע חופה מרגש: "כשושנה"

יונתן שטרן וחברים בביצוע חדש ומרגש לשיר 'כשושנה' לרגל חתונת חברם שמעון. השיר בוצע במקור על ידי אברהם פריד באלבומו 'אוצר של יראת שמיים'.
קרדיטים:
מילים: שיר השירים
לחן: איצי וולדנר
ביצוע: יונתן שטרן וחברים
עיבוד, קולות והפקה מוזיקלית: יונתן שטרן
