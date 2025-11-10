כיכר השבת

יונתן שטרן וחברים בביצוע חופה מרגש: "כשושנה"

אמן האקאפלה יונתן שטרן וחברים בביצוע מיוחד לכבוד חתונת חברם - "כשושנה", שהלחין איצי וואלדנר וביצע במקור אברהם פריד (סינגלים וקליפים)

יונתן שטרן וחברים בביצוע חדש ומרגש לשיר 'כשושנה' לרגל חתונת חברם שמעון. השיר בוצע במקור על ידי אברהם פריד באלבומו 'אוצר של יראת שמיים'.

קרדיטים:

מילים: שיר השירים

לחן: איצי וולדנר

ביצוע: יונתן שטרן וחברים

עיבוד, קולות והפקה מוזיקלית: יונתן שטרן

כיכר השבת
