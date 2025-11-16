כיכר השבת

יוני גנוט בסינגל לזכרו של הדר גולדין הי"ד: "ודור יקום חי"

הזמר והיוצר יוני גנוט בסינגל חדש שהלחין ממילותיו של הרב קוק בתוספת בית מיוחד שכתב לזכרו של הדר גולדין הי"ד. ההפקה המוזיקלית של איתי זנגי (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר יוני גנוט בסינגל חדש "דור יקום וחי", לחן שלו למילותיו של הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל עם תוספת מיוחדת, הבית האחרון, "בהדר ירקד... ליום אחרון", שכתב יוני גנוט לזכר הדר גולדין הי"ד.

קרדיטים:

לחן: יוני גנוט

עיבוד - איתי זנגי ויוני גנוט

הפקה מוזיקלית - איתי זנגי

מילים:

ודור יקום וחי ישיר ליופי וחיים

ועדנה בלי די ינק מטל שמיים

ומהדר כרמל ושרון שפעת רזי ההוויה

תקשיב אוזן עם חי

ומעדן שירה ויופי חיים אור קודש ימלא

וההוויה כולה לו תדובב

בחירי הריני לך מותרת

בהדר ירקד, בהדר יצייר

והדר ילווה לעדנה

וכשעוז והדר לבושה

אז תשחק גם ליום אחרון

ודור יקום וחי ישיר ליופי וחיים

ועדנה בלי די ינק מטל שמיים

