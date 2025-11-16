יוני גנוט בסינגל לזכרו של הדר גולדין הי"ד: "ודור יקום חי" הזמר והיוצר יוני גנוט בסינגל חדש שהלחין ממילותיו של הרב קוק בתוספת בית מיוחד שכתב לזכרו של הדר גולדין הי"ד. ההפקה המוזיקלית של איתי זנגי (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 19:34