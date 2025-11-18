חגי משען במחרוזת קליפ חדש המוקדשת לגיסו הי"ד: "הטוב"

חגי משען: ""כי ממך הכל ומידך נתנו לך" תודה לך בורא עולם על כל הטוב!

כי מעולם קיוינו לך..

ואין אנחנו מספיקין..

ההודאה לבורא עולם היא תמידית ולא רק ברגעי התפילה או אמירת התודה..

"ונודה לשמו בכל יום תמיד.."

"ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם.."

"כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני.."

"כל המזמורים בטלין ומזמור לתודה אינו בטל.."

אנחנו מבינים שהכרת הטוב היא הכרה, היא מודעות לטוב האדיר והנצחי שקיים פה במציאות..

כשהאדם נמצא במקום נפשי כזה את הכל הוא רואה כחלק מהטוב הכללי "על הכל ה' אלוקינו אנחנו מודים לך.." לא מתעלמים מהכאב ומהרוע אבל יודעים שהכל מוביל לטוב גם כשלא מבינים..

וממילא מביטים על העולם בטוב, רואים את האנשים בטוב ואת עצמינו בטוב.

והמרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיוינו לך..

מהם החסדים..? עצם זה שמעולם קיוינו לך שנטעת בנו את הכיסופים את הידיעה שאתה טוב שאתה מרחם וגם כשלא מרגישים את הטוב מקווים..

כי זה נצחי כי גם אם יהיה פינו מלא.. אין אנחנו מספיקין..

הטוב הזה נמצא איתנו יום יום אבל הוא גם גבוה מאיתנו ועמוק מהבנתנו.

ניגונים אלו כמו כאלה שקדמו להם מוקדשים באהבה ובגעגוע לגיס היקר והקדוש ישראל עמיחי ויצן הי"ד שבחייו ובמותו לימד אותנו שההודאה אינה רק על חסד וטוב חד פעמי אלא מעמד נפשי תמידי".

קרדיטים:

הטוב

מילים: מתוך תפילת שמונה עשרה

לחן: ר' שלמה קרליבך

ואילו פינו

מילים: מתוך תפילת נשמת כל חי

לחן: אברהם ורעיה מוסקל, להקת עלמא

עיבוד והפקה מוזיקלית: ערן קליין