יואלי פולטצ'ק ונחמן דרייער בדואט: "הראנו השם"

בעולם מוצף ברעש, בדעות ובשטף של מידע — עולם שבו נדמה שהאמת קשה מתמיד להבחנה — אנו מחפשים משמעות, בהירות, משהו אמיתי.

בתוך תוכנו אנו יודעים שתוכניתו של הקב״ה מתנהלת בדיוק כפי שראוי,

מכוונת כל רגע וכל תפנית בהשגחה מדויקת ושלמה.

ובכל זאת, אנו מתקשים להבין — לראות שגם מה שנראה קשה, הוא לטובה אמיתית.

מקהלת "נרננה" בשיר לכבוד שמחת בית גור יאיר טוקר | 22:11

ומתוך מקום של אמונה וגעגוע אנו מבקשים בכל יום:

הראנו את הדרך כפי שהיא.

הראנו איך היא.

הראנו שהדרך כפי שהיא — היא בדיוק כפי שהיא צריכה להיות.

קרדיטים:

לחן: יואלי פולטצ’ק

עיבוד מוזיקלי: נחמן דרייער