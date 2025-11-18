יואלי פולטצ'ק ונחמן דרייער בדואט: "הראנו השם"

בעולם מוצף ברעש, בדעות ובשטף של מידע — עולם שבו נדמה שהאמת קשה מתמיד להבחנה — אנו מחפשים משמעות, בהירות, משהו אמיתי.
בתוך תוכנו אנו יודעים שתוכניתו של הקב״ה מתנהלת בדיוק כפי שראוי,
מכוונת כל רגע וכל תפנית בהשגחה מדויקת ושלמה.
ובכל זאת, אנו מתקשים להבין — לראות שגם מה שנראה קשה, הוא לטובה אמיתית.
ומתוך מקום של אמונה וגעגוע אנו מבקשים בכל יום:
הראנו את הדרך כפי שהיא.
הראנו איך היא.
הראנו שהדרך כפי שהיא — היא בדיוק כפי שהיא צריכה להיות.
קרדיטים:
לחן: יואלי פולטצ’ק
עיבוד מוזיקלי: נחמן דרייער
