כיכר השבת

יואלי פולטצ'ק ונחמן דרייער בדואט: "הראנו השם"

הזמר והיוצר יואלי פולטצ'ק מארח את המוזיקאי נחמן דרייער בסינגל חדש - "הראנו השם". הלחן של פולטצ'ק ואילו העיבוד המוזיקלי של דרייער (סינגלים וקליפים)

בעולם מוצף ברעש, בדעות ובשטף של מידע — עולם שבו נדמה שהאמת קשה מתמיד להבחנה — אנו מחפשים משמעות, בהירות, משהו אמיתי.

בתוך תוכנו אנו יודעים שתוכניתו של הקב״ה מתנהלת בדיוק כפי שראוי,

מכוונת כל רגע וכל תפנית בהשגחה מדויקת ושלמה.

ובכל זאת, אנו מתקשים להבין — לראות שגם מה שנראה קשה, הוא לטובה אמיתית.

ומתוך מקום של אמונה וגעגוע אנו מבקשים בכל יום:

הראנו את הדרך כפי שהיא.

הראנו איך היא.

הראנו שהדרך כפי שהיא — היא בדיוק כפי שהיא צריכה להיות.

קרדיטים:

לחן: יואלי פולטצ’ק

עיבוד מוזיקלי: נחמן דרייער

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר