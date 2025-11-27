יהודה שמעה בסינגל הודיה חדש: "השירה הזאת"

האמן והיוצר יהודה שמעה יוצא בסינגל חדש ומקפיץ שהולחן יחד עם אבשלום דריקס למילותיו של בנימין זלצמן.

לאחר תקופה ארוכה של מלחמה ואתגרים, שמעה מביא זווית חדשה של אור, שמחה ותקווה.

"המילים פשוט פתחו לי את הלב," מספר שמעה, "קראתי, ניגנתי, והתחלתי לשיר. נולדה שם ממש שירה חדשה. שיר מלא שבח וחיבור מדויק ליום שאחרי."

במרכז השיר עומד המסר: "כי רק ביחד זה מתכון מנצח." בעידן של טלטלות וחוסר ודאות, שמעה מדגיש את ההתקרבות הגדולה של הדור הצעיר אל האמונה עם מילים טובות של שבח.

"יש הרגשה שהדור מחפש חיבור עמוק והיום הוא גם מוצא את הדרך לשיר אותה. "שירה חדשה שיבחו גאולים. השיר והשבח לחי עולמים".

קרדיטים:

מילים: בנימין זלצמן

לחן: יהודה שמעה ואבשלום דריקס

עיבוד והפקה: אבשלום דריקס

מילים:

בואו שוב נשיר ביחד עם משה וישראל

בואו שוב נשיר בלי פחד כי גאה הלב

בואו שוב נחנה ביחד כאיש אחד בלב אחד

נגלה שם את סודנו אנו עם אחד

השירה הזאת שלנו בעבר ובעתיד

היא שייכת לכולנו בכל יום תמיד

בואו לא נחמיץ הרגע, יש ניסים ונפלאות

תמיד חשוב לזכור כל רגע, לשבח להודות

אז בואו נילחם ביחד כאיש אחד בלב אחד

נחדש שוב את בריתנו אנו עם אחד לא נירא ולא נפחד

כי רק ביחד זה מתכון מנצח שירה אחת וניגאל, נשבח

משה רבנו ומרים הנביאה, בני ישראל עכשיו ישירו את השירה