שימי שטיינמץ בגרסה מיוחדת באידיש: "עוד ריקוד אחד"

בזמן שכמעט כל החטופים חזרו ושבו לחיק משפחותיהם ולקבר ישראל, הזמר שימי שטיינמץ מארה"ב לא שוכח את האסון הנורא שקרה בשמחת תורה תשפ"ד. הוא לקח את השיר "עוד ריקוד אחד", שפרץ לעולם לפני כחודש על ידי שלום למר ויונתן רזאל, וכתב ושר אותו מחדש באידיש.

השיר מתאר את התקווה והבקשה מהקדוש ברוך הוא לעוד ריקוד אחד נוסף, עם כל ישראל, שיבוא עם הגאולה השלמה ולא ייפסק לעולם. שנזכה לביאת המשיח ולחזות בבניין בית המקדש השלישי בקרוב בימינו. קרדיטים: מילים באידיש: שימי שטיינמץ מנדי רוט מחדש את שירו של אברהם: "ס'איז דא א באשעפער" יאיר טוקר | 13:00 לחן: יונתן רזאל ואברהם פריד הפקה מוזיקלית: אולפני טייטלבוים - Teitelbaum Records מילים ותרגום: איך געדענק נאך די הימל יום טוב צופרי אני עדיין זוכר את שמי הבוקר של יום טוב א קול אימקלאר ברעכט די שטילקייט קול צלול של אמא שובר את השקט לידער פון וואט בליצן פון אמאל שירים שמנצנצים מזמנים רחוקים קינדער פרעגן שרעק טוט שוועבן ילדים שואלים, ופחד מרחף באוויר הערצער זינגען ליפן בעטן הלבבות שרים, השפתיים מתפללות ווין אונטער אונז די ערד ס'ציטערט כשמתחתינו האדמה רועדת ווי קען איך טאנצן ווי קען איך זינגען ווען איך אני יכול לרקוד, איך אני יכול לשיר כש... די הימל גאלד שווארץ טיט ווערן השמיים מזהיבים ואז משחירים ס'חלום'ט זיך פון בעסערע טעג הלב חולם על ימים טובים יותר איך ווייס זיי וועלן קומען אני יודע שהם יבואו און טאנצן נאכאמאל ושנרקוד שוב נאך איין טאנץ, בעט איך דיר עוד ריקוד אחד, אני מבקש ממך נאך איין טאנץ, מיט יעדע איד אלע צוזאם עוד ריקוד אחד, עם כל יהודי ביחד פאראייניגט ווי איין הארץ העכער און העכער מאוחדים כמו לב אחד, גבוה וגבוה יותר נאך איין ליד, בעטן מיר עוד שיר אחד, אנחנו מבקשים נאך איין ליד, מיט א טניעה ווי קיינמאל פריער עוד שיר אחד, עם כוונה שלא הייתה כמוה מ'עט זינגען צוזאמען אויף אייביג און אייביג נשיר יחד לעד ולעולמי עולמים צאט גייט פארביי די וועלט געטוישט הזמן עובר, והעולם כבר השתנה ניסים דערלעבט געכאפטע באפרייט אהיים ניסים שחווינו, נשמות שניצלו וחזרו הביתה מיר שפירן אוף יעדע ריר אנחנו מרגישים בכל נגיעה באווייז זיך שוין מיר זענען גרייט תתגלה כבר, אנחנו מוכנים ס'חלום'ט זיך פון בעסערע טעג הלב חולם על ימים טובים יותר איך ווייס זיי וועלן קומען אני יודע שהם יבואו און טאנצן נאכאמאל ושנרקוד שוב נאך איין טאנץ, בעטן מיר עוד ריקוד אחד, אנחנו מבקשים נאך איין טאנץ, מיט יעדע איד אלע צוזאם עוד ריקוד אחד, עם כל יהודי ביחד פאראייניגט ווי איין הארץ העכער און העכער מאוחדים כמו לב אחד, גבוה וגבוה יותר נאך איין ליד, בעטן מיר עוד שיר אחד, אנחנו מבקשים נאך איין ליד, מיט א טניעה ווי קיינמאל פריער עוד שיר אחד, עם כוונה שלא הייתה כמוה מ'עט זינגען צוזאמען פאר אייביג און אייביג נשיר יחד לעד ולעולמים