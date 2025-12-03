חיים פורטל בסינגל חדש: "השמש שבך"

חיים פורטל ממשיך לסמן את דרכו לקראת האלבום שבדרך ומשחרר את "השמש שבך" – סינגל שלישי שמגיע לאחר ההצלחה של קודמיו והנוכחות הגוברת בתחנות הרדיו.

את השיר כתב והלחין פורטל עצמו, בעיבוד ובהפקה של דייויד טויב, שמעניקים לשיר סאונד פופ רענן עם שילוב כלים חיים ותחושת חום ותנועה.

"השמש שבך" נולד מרגעי התבוננות פנימית ומציג מסר מעצים: את האור הפנימי לא מסתירים. פורטל קורא להאמין בעצמנו, למצוא כוח גם בתקופות מאתגרות, ולתת לשמש שבתוכנו להאיר.

הסינגל מסמן שלב נוסף במסע האלבום המלא ומחזק את מעמדו של פורטל כיוצר כנה, אישי ומרגש.

קרדיטים:

מילים ולחן: חיים פורטל

עיבוד והפקה מוזיקלית: דייויד טויב