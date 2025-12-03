כיכר השבת

חיים פורטל בסינגל חדש: "השמש שבך"

הזמר והיוצר חיים פורטל ממשיך לסמן את דרכו לקראת האלבום שבדרך ומשחרר את "השמש שבך" – סינגל שלישי מתוכו. הלחן והמילים של פורטל, ההפקה המוזיקלית של דייויד טויב (סינגלים וקליפים)

חיים פורטל ממשיך לסמן את דרכו לקראת האלבום שבדרך ומשחרר את "השמש שבך" – סינגל שלישי שמגיע לאחר ההצלחה של קודמיו והנוכחות הגוברת בתחנות הרדיו.

את השיר כתב והלחין פורטל עצמו, בעיבוד ובהפקה של דייויד טויב, שמעניקים לשיר סאונד פופ רענן עם שילוב כלים חיים ותחושת חום ותנועה.

"השמש שבך" נולד מרגעי התבוננות פנימית ומציג מסר מעצים: את האור הפנימי לא מסתירים. פורטל קורא להאמין בעצמנו, למצוא כוח גם בתקופות מאתגרות, ולתת לשמש שבתוכנו להאיר.

הסינגל מסמן שלב נוסף במסע האלבום המלא ומחזק את מעמדו של פורטל כיוצר כנה, אישי ומרגש.

קרדיטים:

מילים ולחן: חיים פורטל

עיבוד והפקה מוזיקלית: דייויד טויב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר