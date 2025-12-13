כיכר השבת

מנחם ויינשטיין מחדש את קלאסיקת החנוכה: "דריידל ג'ז"

הזמר והיוצר מנחם ויינשטיין בגרסת ג'ז חדשה וייחודית לקלאסיקת החנוכה הידועה "דריידל" שהולחנה לפני כמאה שנה על ידי שמואל גולדפרב (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר מנחם ויינשטיין בחידוש בסגנון הג'ז לקלאסיקת חנוכה הוותיקה - "דריידל". השיר שנכתב והולחן ב-1927 על ידי שמואל גולדפרב, באנגלית ומאוחר יותר גם תורגם ליידיש נחשב לאחד משירי החנוכה המוכרים בארה"ב.

מילים ותרגום:

I have a little dreidel; I made it out of clay.

יש לי סביבון קטן; עשיתי אותו מחימר.

And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.

וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.

Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay;

או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר;

And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.

וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.

It has a lovely body, with legs so short and thin.

יש לו גוף יפה, עם רגליים קצרות ודקות.

When it gets all tired, it drops and then I win!

כשהוא מתעייף לגמרי, הוא נופל ואז אני מנצח!

Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay;

או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר;

And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.

וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.

My dreidel's always playful; it loves to dance and spin.

הסביבון שלי תמיד שובב; הוא אוהב לרקוד ולהסתובב.

A happy game of dreidel, come play now, let's begin.

משחק סביבון שמח, בואו נשחק עכשיו, בואו נתחיל.

Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay;

או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר;

And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.

וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.

