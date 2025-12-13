מנחם ויינשטיין מחדש את קלאסיקת החנוכה: "דריידל ג'ז"

הזמר והיוצר מנחם ויינשטיין בחידוש בסגנון הג'ז לקלאסיקת חנוכה הוותיקה - "דריידל". השיר שנכתב והולחן ב-1927 על ידי שמואל גולדפרב, באנגלית ומאוחר יותר גם תורגם ליידיש נחשב לאחד משירי החנוכה המוכרים בארה"ב.

מילים ותרגום: I have a little dreidel; I made it out of clay. יש לי סביבון קטן; עשיתי אותו מחימר. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון. Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay; או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר; And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון. It has a lovely body, with legs so short and thin. יש לו גוף יפה, עם רגליים קצרות ודקות. When it gets all tired, it drops and then I win! כשהוא מתעייף לגמרי, הוא נופל ואז אני מנצח! Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay; או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר; And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון. My dreidel's always playful; it loves to dance and spin. הסביבון שלי תמיד שובב; הוא אוהב לרקוד ולהסתובב. A happy game of dreidel, come play now, let's begin. משחק סביבון שמח, בואו נשחק עכשיו, בואו נתחיל. Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay; או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר; And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.