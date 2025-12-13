מנחם ויינשטיין מחדש את קלאסיקת החנוכה: "דריידל ג'ז"

הזמר והיוצר מנחם ויינשטיין בחידוש בסגנון הג'ז לקלאסיקת חנוכה הוותיקה - "דריידל". השיר שנכתב והולחן ב-1927 על ידי שמואל גולדפרב, באנגלית ומאוחר יותר גם תורגם ליידיש נחשב לאחד משירי החנוכה המוכרים בארה"ב.
מילים ותרגום:
I have a little dreidel; I made it out of clay.
יש לי סביבון קטן; עשיתי אותו מחימר.
And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.
וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.
Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay;
או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר;
And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.
וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.
It has a lovely body, with legs so short and thin.
יש לו גוף יפה, עם רגליים קצרות ודקות.
When it gets all tired, it drops and then I win!
כשהוא מתעייף לגמרי, הוא נופל ואז אני מנצח!
Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay;
או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר;
And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.
וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.
My dreidel's always playful; it loves to dance and spin.
הסביבון שלי תמיד שובב; הוא אוהב לרקוד ולהסתובב.
A happy game of dreidel, come play now, let's begin.
משחק סביבון שמח, בואו נשחק עכשיו, בואו נתחיל.
Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay;
או סביבון, סביבון, סביבון, עשיתי אותו מחימר;
And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.
וכשהוא יבש ומוכן, אז אשחק בסביבון.
