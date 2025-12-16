עלי הרטום בסינגל חדש: "הדברים שהלכו לי לאיבוד"

בתוך מציאות החיים שאנו בה מעל שנתיים, משחרר הזמר והיוצר עלי הרטום סינגל חדש, "הדברים שהלכו לי לאיבוד". השיר הוא מסע אישי וקולקטיבי בעקבות אותם "דברים שהלכו לאיבוד בדרך" – החלומות, הרצונות והתשוקות שנדחקו הצידה לטובת שגרת היומיום.

עלי מספר: "השיר הזה הוא המפגש שלי עם כל מה שאבד לי בדרך הזמן: הזיכרונות, הרצונות, התשוקות הישנות. הרצון לשוב ולאסוף את הכל, ואז לגלות את האמת הפשוטה: "אין דבר שנאבד". הכל נאסף ומתחבר, והופך לחלק מהסיפור שלי.

מתוך כל אותם רגעים קטנים של שקט, באמצע פקק תנועה מתיש, עם הכוס קפה הזאת דקה לפני כניסת שבת, אני שב ונזכר, ומחליט שאפשר, "כי אין דבר שנאבד". לראות פתאום איך עם החיים הכל נאסף ומתחבר.

השיר הזה הוא מיוחד עבורי גם כי זו הפעם הראשונה שאני חתום גם על ההפקה המוזיקלית שלו. אני מזמין אתכם להאזין, להתחבר למילים, ולחפש את הדברים שהלכו לכם לאיבוד בדרך – ולגלות שהם עדיין כאן".

קרדיטים:

מילים, לחן, שירה והפקה מוזיקלית: עלי הרטום

מילים:

תבשרו לי רק בשורות טובות

מבלי להתכחש

כי אין דבר שנאבד...

הדברים שחלמתי להבין

מחפש אותם אולי בפנים

תראה הכל חבוי אצלי

מתפזר בתוכי

שינה פניו חידש שפה

נוכח יותר משהיה

זו תקשורת חדשה

רק תמצא את דרכך

חסרות לי העינים שדרכם אוכל לפגוש

אהבה כעס או שנאה

לא משנה אני ארד הכי עמוק

אני ארד עד שאמצא מכחול

שמעז את כל הצבעים

אז גם אמצא גוונים לספר על אהבה...

כי אין דבר שנאבד...".