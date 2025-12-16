 יוסי שנעק במחרוזת 'להודות ולהלל'

רגע הדלקת נרות חנוכה הוא מהמרגשים והנשגבים שבמחזור השנה היהודי.

מתוך המעמד המיוחד הזה קובצו מיטב ושירי הודאה, בביצוע של הזמר יוסי שנעק. הביצועים שומרים על הצביון המסורתי והקדוש של המעמד ומשלבים עיבוד חדשני וסגנון חסידי.

המחרוזת מיועדת ללוות את רגעי ההדלקה, ההתכנסות המשפחתית והשמחה של מצווה, ולהכניס אווירת חנוכה אותנטית ומרוממת בכל בית יהודי.

קרדיטים:

עיבוד: אושי מליק

מקהלות : M.M.G

רשימת השירים:

יוונים: עממי

יתברך שמך: ר' שלמה קרליבך

הודו לה': ר' שלמה קרליבך

נודה לך: מרדכי בן דוד

העושה גדולות: הולחן ע"י ר' יהושע ברויער מלחין חצה"ק סקווירא

תנועה: ניגון חב"ד

א פריילכע חנוכה: 'בעקיטשע' שרולי גרין