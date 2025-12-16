כיכר השבת
אברימי רכניצר מגיש: 

 יוסי שנעק במחרוזת 'להודות ולהלל'

הזמר החסידי יוסי שנעק במחרוזת לכבוד חנוכה עם מיטב שירי ההודיה והלל מכל הזמנים. הפקה מוזיקלית: אושי מליק (סינגלים וקליפים)

(צילום: שלוימי שטרן)

רגע הדלקת נרות חנוכה הוא מהמרגשים והנשגבים שבמחזור השנה היהודי.

מתוך המעמד המיוחד הזה קובצו מיטב ושירי הודאה, בביצוע של הזמר יוסי שנעק. הביצועים שומרים על הצביון המסורתי והקדוש של המעמד ומשלבים עיבוד חדשני וסגנון חסידי.

המחרוזת מיועדת ללוות את רגעי ההדלקה, ההתכנסות המשפחתית והשמחה של מצווה, ולהכניס אווירת חנוכה אותנטית ומרוממת בכל בית יהודי.

קרדיטים:

עיבוד: אושי מליק

מקהלות : M.M.G

רשימת השירים:

יוונים: עממי

יתברך שמך: ר' שלמה קרליבך

הודו לה': ר' שלמה קרליבך

נודה לך: מרדכי בן דוד

העושה גדולות: הולחן ע"י ר' יהושע ברויער מלחין חצה"ק סקווירא

תנועה: ניגון חב"ד

א פריילכע חנוכה: 'בעקיטשע' שרולי גרין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר