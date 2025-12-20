ליעד בנאי בסינגל חדש: "מה לכתוב"

האמן והיוצר ליעד בנאי משחרר סינגל חדש בשם "מה לכתוב" - שיר אישי שנולד מתוך חיפוש פנימי אמיתי. בנאי כתב, הלחין ועיבד את השיר בעצמו, וממשיך לבנות זהות מוזיקלית ייחודית שמחברת בין סאונד ישראלי עכשווי לרגש ואמונה.

"מה לכתוב" מספר על רגעים שכולנו מכירים - בלבול, חיפוש, נפילות קטנות ורצון להבין מי אנחנו באמת. זהו שיר על אדם שמנסה להקשיב ללב, מתבונן פנימה, ומגלה שגם בתוך חוסר הוודאות יש מקום של שקט ואהבה שלא תלויה בדבר.

השיר נוגע במתח שבין הלב לשכל, בין רעשי היום-יום לבין הצורך במשמעות אמיתית. מתוך השאלות וההתלבטויות עולה תחושה ברורה - יש אחד למעלה שמלווה אותנו תמיד, גם כשהדרך לא ברורה והכול מרגיש הפוך.

זהו הסינגל השלישי של בנאי, בחור ישיבה שעוסק בשעות הפנאי שלו גם ביצירת מוזיקה.

קרדיטים:

מילים ולחן: ליעד בנאי

עיבוד והפקה מוסיקלית: ליעד בנאי