כיכר השבת

ליעד בנאי בסינגל חדש: "מה לכתוב"

הזמר והיוצר הצעיר, בחור הישיבה ליעד בנאי בסינגל חדש שכתב והלחין - "מה לכתוב". בנאי אחראי גם לעיבוד וההפקה המוזיקלית (סינגלים וקליפים)

האמן והיוצר ליעד בנאי משחרר סינגל חדש בשם "מה לכתוב" - שיר אישי שנולד מתוך חיפוש פנימי אמיתי. בנאי כתב, הלחין ועיבד את השיר בעצמו, וממשיך לבנות זהות מוזיקלית ייחודית שמחברת בין סאונד ישראלי עכשווי לרגש ואמונה.

"מה לכתוב" מספר על רגעים שכולנו מכירים - בלבול, חיפוש, נפילות קטנות ורצון להבין מי אנחנו באמת. זהו שיר על אדם שמנסה להקשיב ללב, מתבונן פנימה, ומגלה שגם בתוך חוסר הוודאות יש מקום של שקט ואהבה שלא תלויה בדבר.

השיר נוגע במתח שבין הלב לשכל, בין רעשי היום-יום לבין הצורך במשמעות אמיתית. מתוך השאלות וההתלבטויות עולה תחושה ברורה - יש אחד למעלה שמלווה אותנו תמיד, גם כשהדרך לא ברורה והכול מרגיש הפוך.

זהו הסינגל השלישי של בנאי, בחור ישיבה שעוסק בשעות הפנאי שלו גם ביצירת מוזיקה.

קרדיטים:

מילים ולחן: ליעד בנאי

עיבוד והפקה מוסיקלית: ליעד בנאי 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר