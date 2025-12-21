יחיאל לנדאו בסינגל חדש: "אור"

הזמר והיוצר יחיאל לנדאו בסינגל חדש אותו כתב והלחין במלחמה - "אור".

לנדאו: "את אור כתבתי מיד אחרי ה7.10. היה לי קשה מאוד לקבל את זה שההיסטוריה ככה חזרה על עצמה. השיר הזה הוא תפילה שדברים מהסוג הזה לא יקרו שוב".

קרדיטים:

מילים ולחן: יחיאל לנדאו

הפקה, עיבוד ומקלדות: מאור פז

מילים:

הסתרת פנים הורדת ידיים שינית צורה וגם השמיים

הושחרו

ימים ארוכים אורות אדומים לילות לבנים שמזמן נגמרו

מפה לשם ממהר הזמן כי כשטוב אז מיד הוא נעלם

ואם יש סיבה להאמין שתישאר לתמיד אז נמשיך להאמין לעולם

רק שלא תעלם שוב

רק שלא תאפשר לנו לעזוב אותך

רק שלא תחכה שוב

ויתרנו על הכל כדי לקבל ממך

אור

אור

נשארתי לבד

קרוב לעצמי ורחוק מכל מה שאתה לא אומר

ואיך שוב הכל

נצבע בשחור ואפור ושחור

כמה קל לוותר

מפה לשם מתקצר לי הזמן

ואין טוב אז אני קצת נעלם

תן סיבה להאמין שתישאר לתמיד ונמשיך להאמין לעולם

רק שלא תעלם שוב

רק שלא תאפשר לנו לעזוב אותך

רק שלא תחכה שוב

ויתרנו על הכל כדי לקבל ממך

אור

אור

אור

אור

רק שלא תעלם שוב רק שלא תאפשר לנו לעזוב אותך