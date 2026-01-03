חביב חיים בן אריה חוגג לידת בן עם סינגל חדש: "ותזרח"

כמה ימים אחרי שנולד לו בן, יוצא "ותזרח". שיר שנכתב עוד לפני, אבל נשמע היום כמו מכתב פתוח לעתיד.

ערב אחד באולפן הביתי, גיטרה ביד ושקט מסביב. האצבעות התחילו ללכת, והמילים הגיעו מעצמן. בין מינור למז’ור, בין אור לצל. יצירה שנולדה בלי תכנון ועם הרבה אמת.

המסר פשוט ונוגע: לזכור מאיפה באת, לא לזרוק אבן לבאר ששתית ממנה, ולהישאר נאמן לדרך גם כשהיא לא קלה. יש בו קול של אב לבן, מסר שעובר מדור לדור. להאמין, לא לפחד מהקשיים, ולבחור לזרוח בכל יום מחדש.

את השיר מלווה קליפ שצולם בנופי אילת. בין מדבר לים. מרחבים פתוחים שמחזקים את תחושת הדרך, האור והפשטות.

קרדיטים:

מילים ולחן: חביב חיים בן אריה ואפי שיינר

הפקה מוזיקלית: אפי שיינר