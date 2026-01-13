מאיר ברוק בסינגל סיפור חדש: ״אגדת הצמח צדק״

הזמר והיוצר מאיר ברוק משחרר שיר־סיפור חדש בשם „אגדת הצמח צדק“ – יצירה מוזיקלית המבוססת על אגדה חסידית, המוגשת כעלילה שלמה שנעה בין עולם החסידות, והמרחב היהודי בכללו.

בלב השיר ניצבת דמותו של הצמח צדק – דמות שמאירה אהבת ישראל עמוקה, ראייה רחבה של האדם והקהילה, ויכולת להכיל מורכבות מבלי לשכוח את הלב , הרחמים והדאגה לאח שעשה מעשה בל יכופר. זוהי נוכחות שאינה דורשת פרשנות, אלא מורגשת לכל אורכו של השיר.

את סיום הסיפור בוחר ברוק להשאיר פתוח: השיר אינו נחתם במסקנה, אלא במנגינה של סימן שאלה – הזמנה להקשבה פנימית, לפרשנות אישית, ולמפגש של המאזין עם עצמו.

מאיר ברוק, לקראת גיל 49, נשוי ואב לשמונה ילדים, שימש בעבר כשליח חב״ד באזרבייג׳אן – מדינה מוסלמית ברובה. שם נחשף מקרוב לחיי מיעוט יהודי, לכוחם של סיפורים, וליכולתה של מוזיקה לחבר בין אנשים ותרבויות. חוויה זו עיצבה אצלו תפיסה של „יהדות מחייכת“ – כזו שמקרבת, מחבקת, ושורפת מחלוקות ופילוג באהבת ישראל, ערך שהוא מרגיש שדרוש במיוחד בתקופה הנוכחית.

ברוק מתבלט ביכולתו הייחודית לספר סיפורים דרך מוזיקה, וליצור שירים שאינם רק מושמעים – אלא נחווים: עלילה מוזיקלית שנפתחת, מתפתחת, וממשיכה להדהד גם הרבה אחרי הצליל האחרון.