מאיר ברוק בסינגל סיפור חדש: ״אגדת הצמח צדק״

הזמר והיוצר מאיר ברוק בסינגל סיפור חדש שכתב והלחין בהשראת דמותו של ה'צמח צדק'. ברוק אחראי גם לעיבוד וההפקה המוזיקלית (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר מאיר ברוק משחרר שיר־סיפור חדש בשם „אגדת הצמח צדק“ – יצירה מוזיקלית המבוססת על אגדה חסידית, המוגשת כעלילה שלמה שנעה בין עולם החסידות, והמרחב היהודי בכללו.

בלב השיר ניצבת דמותו של הצמח צדק – דמות שמאירה אהבת ישראל עמוקה, ראייה רחבה של האדם והקהילה, ויכולת להכיל מורכבות מבלי לשכוח את הלב , הרחמים והדאגה לאח שעשה מעשה בל יכופר. זוהי נוכחות שאינה דורשת פרשנות, אלא מורגשת לכל אורכו של השיר.

את סיום הסיפור בוחר ברוק להשאיר פתוח: השיר אינו נחתם במסקנה, אלא במנגינה של סימן שאלה – הזמנה להקשבה פנימית, לפרשנות אישית, ולמפגש של המאזין עם עצמו.

מאיר ברוק, לקראת גיל 49, נשוי ואב לשמונה ילדים, שימש בעבר כשליח חב״ד באזרבייג׳אן – מדינה מוסלמית ברובה. שם נחשף מקרוב לחיי מיעוט יהודי, לכוחם של סיפורים, וליכולתה של מוזיקה לחבר בין אנשים ותרבויות. חוויה זו עיצבה אצלו תפיסה של „יהדות מחייכת“ – כזו שמקרבת, מחבקת, ושורפת מחלוקות ופילוג באהבת ישראל, ערך שהוא מרגיש שדרוש במיוחד בתקופה הנוכחית.

ברוק מתבלט ביכולתו הייחודית לספר סיפורים דרך מוזיקה, וליצור שירים שאינם רק מושמעים – אלא נחווים: עלילה מוזיקלית שנפתחת, מתפתחת, וממשיכה להדהד גם הרבה אחרי הצליל האחרון.

